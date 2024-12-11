Высокопоставленный чиновник, причастный к введению военного положения, пытался покончить с собой

Бывший министр обороны Ким Йон Хен пытался покончить с собой, находясь в изоляторе по обвинению в восстании, но сейчас его состояние стабильное, сообщило министерство юстиции в среду. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Бывший министр обороны Ким Йон Хен (слева) и президент Юн Сук Йоль. Фото: Йонхап

Министерство сообщило, что Ким пытался повеситься на веревке, сделанной из связанной внутренней одежды, в ванной комнате в центре заключения Сеул Донгбу в восточном Сеуле в 23:52 во вторник (по корейскому времени), незадолго до того, как суд выдал ордер на его арест.

"Была немедленная отправка для его сдерживания", – сказали в министерстве. "Лечение медицинской бригады показало, что он находился в стабильном состоянии без каких-либо отклонений, и сейчас он находится в нормальных условиях".

Кима официально арестовали в среду утром по обвинениям в помощи президенту Юн Сук Йолю организовать восстание из-за непродолжительного введения военного положения на прошлой неделе.

Прокуратура подозревает, что тогдашний министр обороны предложил объявить Юное военное положение и приказал развернуть войска в комплекс Национального собрания и штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии.

Согласно закону, участвующие в подготовке восстания караются смертной казнью, пожизненным заключением или лишением свободы на срок не менее пяти лет.

Шин Йон Хэ, генеральный комиссар Службы исполнения наказаний Кореи, заявил на заседании парламентского законодательного комитета, что Ким Чен Чен держится в камере после покушения на его жизнь.

Представитель главной оппозиционной Демократической партии Чон Чун-Рай, возглавляющий комитет, предположил, что бывший министр обороны, возможно, прибег к крайней мере после того, как почувствовал "несправедливость" из-за того, что обвиняется он, а не Юн, по поводу вероятного восстания.

Министр юстиции Пак Сон Чже отверг это мнение.

"Я так не думаю", – сказал он во время встречи. "У меня нет оснований для этого, но кто-то, кто пытался покончить жизнь самоубийством, вероятно, имел разные причины, и я не могу это знать".

Ким был доставлен для дальнейшего допроса прокурорами в центре заключения позже в среду.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что военное положение в Южной Корее было введено якобы из-за угрозы импичмента президенту. По словам президента Юна Сок Йоля, военное положение необходимо для защиты конституционного строя страны, которому угрожает оппозиция, которая "контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует работу правительства". Оно было объявлено 3 декабря и продержалось в стране 6 часов.