Южная Корея объявила ультиматум Путину: что может получить Украина

Директор Управления национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо заявил, что его страна будет готова отправить Украине летальное вооружение, если Россия начнет снаряжать оружием КНДР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на южнокорейское издание KBS.



Директор Управления национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо. Фото из открытых источников

Южная Корея объявила ультиматум Путину по поставкам вооружения. Директор Управления нацбезопасности Чан Хо заявил, что позиция Сеула будет зависеть от того, какие поставки будет делать Москва в Северную Корею. Если Россия предоставит КНДР определенные виды вооружений, Южная Корея начнет присылать оружие Украине.

"Предоставить высокоточное оружие Северной Корее? Тогда какую линию мы можем провести? Общественное мнение будет таким же, и Россия должна это учитывать", — сказал Чан Хо.

Таким образом, Чан Хо ответил на слова Путина, что поставки оружия Украине от Сеула станут "очень большой ошибкой", а ответ России на это "не понравится" Южной Корее.

Чан Хо добавил, что оружие, которое может быть направлено Украине, может комбинироваться на разных этапах, летальное или несмертельное, и что комбинация военной поддержки будет меняться в зависимости от шагов Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за договора России и Северной Кореи, который Владимир Путин подписал с Ким Чен Ыном, Украина может получить мощного союзника.

Также "Комментарии" писали о российском оппозиционном политике Марке Фейгине, который объяснил, почему Путин озвучил свои условия мира для окончания войны в Украине, которые по словам Зеленского похожи на ультиматум о капитуляции Украины.



