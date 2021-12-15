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Южнокорейскому молочному бренду пришлось извиниться за скандальную рекламу: как она выглядела (ВИДЕО)

В Южной Корее молочная компания попала в скандал из-за рекламы

сегодня, 17:25
Автор:

Денис Подставной
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Крупный молочный бренд Южной Кореи был вынужден извиниться за скандальную рекламу, в которой женщин изобразили коровами. Об этом пишет издание BBC.

Южнокорейскому молочному бренду пришлось извиниться за скандальную рекламу: как она выглядела (ВИДЕО)

Корова. Фото из открытых источников

Производитель молочной продукции в Южной Корее снял рекламный ролик, который вызвал возмущение о пользователей в Сети. Дело в том, что видео показывает, как мужчина тайно снимает группу женщин в поле,  которые позже превращаются в коров. 

Столкнувшись с негативной реакцией публики, компания удалила рекламу с площадки YouTube и принесла извинения. Однако позже пользователи загрузили ролик сами, и он стал вирусным.

В материале отмечается, что некоторые также возмутились и поведением мужчины в рекламе из-за того, что он тайно снимал людей. За последние несколько лет в Южной Корее участились преступления, связанные со шпионскими камерами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известному французскому дому мод Christian Dior пришлось извиниться за скандальное фото, которое обидело китайцев. Снимок вызвал споры и недовольство в интернете. Многие китайские пользователи посчитали, что девушка на фотографии олицетворяет западные стереотипы об азиатской внешности. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный миллиардер Илон Маск сообщил, что вскоре компания Tesla сможет продавать некоторую свою продукцию за криптовалюту. Такими товарами станет продукция с символикой производителя электромобилей. После публикации поста Илоном Маском стоимость криптовалюты Dogecoin начала быстро расти и за короткий промежуток времени набрать плюс 20%. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-59662421
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