Загадочные рейсы в Иран: пять самолетов исчезли с радаров

Несколько месяцев назад пять самолетов Boeing 777-200ER скрылись с радаров, а теперь они внезапно появились в Иране. Это стало очередным примером того, как страна обходит международные санкции, запрещающие Ирану покупать самолеты с компонентами западного производства.

Иран получил пять самолетов, несмотря на международные санкции. Фото из открытых источников

В мае 2025 года иранская государственная авиакомпания Mahan Air пополнила свой парк пятью широкофюзеляжными самолетами Boeing 777-200ER. Они были использованы Singapore Airlines и тайской авиакомпании NokScoot. После закрытия последней, пассажирские самолеты годами простаивали в разных аэропортах Азии.

Как сообщает Air Data News, процесс приобретения самолетов Ираном был сложным и запутанным, включая смену владельцев, тайные полеты и несколько фиктивных регистраций. Например, один из самолетов вылетел из Камбоджи в направлении Афганистана, где его транспондер был выключен во избежание отслеживания.

Непосредственно перед перебрасыванием в Иран самолеты были зарегистрированы на Мадагаскаре, где им присвоили временные бортовые номера. Оказалось, что документы для регистрации были подделаны. По этому делу на Мадагаскаре арестованы 22 человека, среди которых чиновники Управления гражданской авиации и представители индийской компании Udaan Aviation, выступавшей посредником. Девять других подозреваемых остаются на свободе.

Этим лицам предъявлены обвинения в коррупции, подделке документов, отмывании денег, злоупотреблении властью и заговоре. Также под следствием находится бывший министр транспорта Валерий Рамонджавело, дело которого может попасть в Верховный суд после одобрения парламентом.

С 2010 года Ирану запрещено покупать самолеты и запчасти западного производства из-за международных санкций. Несмотря на это страна регулярно находит пути обхода ограничений. В 2023-2024 годах Иран уже получил четыре Airbus A340 и два Airbus A330-200, попавших в страну через Оман. Однако случай с Boeing 777 стал первым столь масштабным примером с американскими самолетами и слабым контролем за соблюдением санкций. Подобным образом может действовать и Россия, которая также находится под аналогичными санкциями из-за войны против Украины.

