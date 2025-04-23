Австралийцев терроризирует нашествие европейских ос: люди боятся выходить из дома, а бизнес закрывается

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Slava Kot
В Южной Австралии жители и предприятия столкнулись с неожиданной угрозой – нашествием европейских ос. Они атакуют дома, парализуют бизнес, что заставляет австралийцев оставаться дома и не выходить на улицу.
Оса европейская. Фото из открытых источников
В нескольких регионах Южной Австралии, в частности в штате Виктория, жители все чаще сообщают о массовых скоплениях ос, захватывающих общественные просторы, уличные кафе и жилые дома. В отдельных случаях людям приходится закрывать бизнес и даже покидать квартиру из-за вторжения агрессивных насекомых.
Владелица одного из кафе Наташа Холл рассказала, как из-за нашествия ос ей пришлось прекратить работу заведения.
Похожий случай произошел с Кирсти Дженнингс, обнаружившей гнездо ос в стенах своего дома.
Австралийцы уничтожают агрессивных ос. Фото: ABC
Австралийцы уничтожают агрессивных ос. Фото: ABC
Специалист по борьбе с вредителями Крис Пианто объясняет, что европейская оса – это инвазивный вид для Австралии, активно распространяющийся из-за благоприятных климатических условий. В последние годы зимы в Австралии стали мягче, что позволяет гнездам ос выживать и размножаться в течение всего года.
Хотя укусы европейских ос обычно несмертельны, они болезненны и могут приводить к серьезным аллергическим реакциям. Департамент здравоохранения штата Виктория предупреждает, что около 10% людей, ужаленных несколько раз, рискуют получить анафилактический шок.
Медики рекомендуют немедленно вызвать помощь, если ребенка оса ужалила более 5 раз, а взрослого – более 10. Кроме того, нужно быстро обращаться за помощью, если укус произошел в районе рта или горла.
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