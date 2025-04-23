Австралийцев терроризирует нашествие европейских ос: люди боятся выходить из дома, а бизнес закрывается

В Южной Австралии жители и предприятия столкнулись с неожиданной угрозой – нашествием европейских ос. Они атакуют дома, парализуют бизнес, что заставляет австралийцев оставаться дома и не выходить на улицу.

Оса европейская. Фото из открытых источников

В нескольких регионах Южной Австралии, в частности в штате Виктория, жители все чаще сообщают о массовых скоплениях ос, захватывающих общественные просторы, уличные кафе и жилые дома. В отдельных случаях людям приходится закрывать бизнес и даже покидать квартиру из-за вторжения агрессивных насекомых.

Владелица одного из кафе Наташа Холл рассказала, как из-за нашествия ос ей пришлось прекратить работу заведения.

"Нам пришлось закрыть кафе, потому что туда залетали тысячи ос. Нашествие насекомых закрыло бизнес на три дня", – рассказала Холл.

Похожий случай произошел с Кирсти Дженнингс, обнаружившей гнездо ос в стенах своего дома.

"Дом стоял пуст в течение полугода, прежде чем мы переехали. Я заметила, что штукатурка выглядит странно. Я постучала по стене, и это было что-то из фильма ужасов... Я услышала звук ос, летающих в моей стене", — сказала женщина.

Австралийцы уничтожают агрессивных ос. Фото: ABC

Австралийцы уничтожают агрессивных ос. Фото: ABC

Специалист по борьбе с вредителями Крис Пианто объясняет, что европейская оса – это инвазивный вид для Австралии, активно распространяющийся из-за благоприятных климатических условий. В последние годы зимы в Австралии стали мягче, что позволяет гнездам ос выживать и размножаться в течение всего года.

"За последние пять лет мы на самом деле не видели такой холодной погоды, как мы привыкли видеть. Многие гнезда обычно погибают в течение зимы, поэтому если теплее они живут всю зиму, и у нас есть огромная проблема. Они просто расширяются и расширяются... и с изменением климата это будет только хуже", — говорит Пианто.

Хотя укусы европейских ос обычно несмертельны, они болезненны и могут приводить к серьезным аллергическим реакциям. Департамент здравоохранения штата Виктория предупреждает, что около 10% людей, ужаленных несколько раз, рискуют получить анафилактический шок.

Медики рекомендуют немедленно вызвать помощь, если ребенка оса ужалила более 5 раз, а взрослого – более 10. Кроме того, нужно быстро обращаться за помощью, если укус произошел в районе рта или горла.

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