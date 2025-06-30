Из этой страны хочет сбежать более трети населения: какая причина

Более 4000 жителей островного государства Тувалу, составляющего более трети всего населения страны, подали заявки на переезд в Австралию в рамках специальной климатической визовой программы. Это один из первых случаев массовой климатической миграции, вызванной повышением уровня моря.

Тувалу. Фото из открытых источников

Тувалу – это крошечная тихоокеанская страна, расположенная между Гавайями и Австралией. По данным переписи 2022 года, там проживает чуть более 10 тысяч человек. Ни одна часть острова не имеет высоты выше шести метров над уровнем моря, что превращает страну в одно из самых уязвимых мест к климатическим изменениям в мире.

В июне Австралия открыла новую визовую программу Falepili Mobility Pathway, которая предусматривает предоставление постоянного вида на жительство 280 тувалуанцам ежегодно. После переезда участники получат право на работу, доступ к австралийской системе здравоохранения и образования. В этом году уже более 4000 граждан Тувалу подали заявки на участие в программе.

Министр юстиции Тувалу Саймон Кофе произносит речь, стоя в океане. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что программа позволяет тувалуанцам переезжать "с достоинством", избегая гуманитарной катастрофы. В свою очередь премьер-министр Тувалу Фелети Тео прямо заявил, что стране грозит исчезновение. По его словам, к 2050 году более половины территории Тувалу будут затоплены во время приливов, а к концу века 90% земли будет находиться под водой.

"Внутреннее переселение в Тувалу невозможно. Нет возможности переехать вглубь страны или на высшую местность, потому что высшей местности нет", — объяснил Тео.

Визовая программа является частью более широкого соглашения между Тувалу и Австралией, заключенного в 2023 году. Канберра обязалась защищать Тувалу как от военных угроз, так и от последствий климатических изменений.

Тувалу

Соглашение также гарантирует государственность Тувалу даже при полном затоплении территории.

"Государство и суверенитет Тувалу сохранятся, а права и обязанности, связанные с ними, будут сохранены, несмотря на влияние повышения уровня моря, связанного с изменением климата", — говорится в договоре Тувалу и Австралии.

Этот шаг также важен и с геополитической точки зрения, потому что Австралия пытается сохранить влияние в Тихоокеанском регионе на фоне роста присутствия Китая.

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