Голый торс и коала: австралийские пожарные снялись для нового календаря

Появился новый календарь пожарных Австралии на 2021 год, для которого симпатичные спасатели традиционно делают пикантные фотосессии в целях благотворительности. Об этом говорится на сайте проекта The Australian Firefighters Calendar.

Фото: australianfirefighterscalendar.com

Австралийский календарь пожарных был основан еще в 1993 году для поддержки Фонда детских больниц, предоставляя средства на исследования детских ожогов. Со временем проект приобрел небывалую популярность далеко за пределами Австралии. Так, на 28-м году существования австралийский календарь пожарных собрал более 3,2 миллиона долларов для различных благотворительных организаций.

Для нового календаря спасатели позировали в своих рабочих образах. Несколько календарей представлено с животными — кошками, собаками, коалой, кенгуру, козой, утятами, ехидной, черепахой и другими. Отмечается, что местные животные, представленные в этом календаре, взяты из заповедника дикой природы Каррамбин.

Также есть более стандартные для проекта снимки, где спасатели позируют без лишней одежды.

Стоимость одного календаря составляет 13,45 евро, не учитывая расходы на доставку. Доходы от продаж идут на благотворительность. Проект сотрудничает с десятками организаций, многие из которых помогают животным.

Кроме того, уже начали выпускать с австралийскими пожарными наволочки, планеры и открытки.

Добавим, что на фото реальные пожарные, которые проходят для участия в проекте отбор.

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