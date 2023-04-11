Исследователи астралийского института CSIRO разработали специальную технологию обнаружения мин, которая точно пригодилась бы Украине

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные MRead. Чтобы обнаружить мину под землей, на приемном устройстве устанавливают портативный приемник, образующий в почве радиоимпульсы, настроенные на контакт с кристаллическими соединениями взрывчатых веществ.



В мире появилась сверхсовременная технология обнаружения взрывоопасных предметов, являющаяся альтернативой металлоискателям

Если там есть взрывчатка, возникает своеобразный звук эха, который является сигналом для дальнейшей работы сапера.

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При этом параметры сигнала позволяют понять насколько опасна мина под землей. Чем громче он звучит – тем ближе опасность.

На другие предметы, не представляющие угрозы, и на которые мог бы среагировать традиционный металлоискатель, это устройство не реагирует.

Что интересно, данная технология позволяет выявить не только взрывоопасные предметы, но и наркотические вещества, отмечают разработчики.

"Наши магнитно-резонансные датчики предлагают возможности обнаружения следующего поколения. Мы обнаруживаем взрывчатые вещества и наркотики на молекулярном уровне, что обеспечивает очень высокий уровень точности", — отмечают разработчики на сайте.

Пока трудно спрогнозировать, когда технология выйдет "в мир". Однако в Украине она бы точно пригодилась. По оценкам некоторых экспертов, наша страна, в числе наиболее заминированных на планете.

Напомним, "Комментарии" писали, сигналы из космоса достигли Земли: ученые потрясены открытием. Ученые открыли экзопланету, имеющую магнитное поле. Таким образом, объект может иметь благоприятные условия для существования внеземной жизни.

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