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Исследователи астралийского института CSIRO разработали специальную технологию обнаружения мин, которая точно пригодилась бы Украине

Ученые изобрели новую технологию обнаружения взрывоопасных предметов, работающую на магнитном резонансе

сегодня, 12:15
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Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные MRead. Чтобы обнаружить мину под землей, на приемном устройстве устанавливают портативный приемник, образующий в почве радиоимпульсы, настроенные на контакт с кристаллическими соединениями взрывчатых веществ.

Исследователи астралийского института CSIRO разработали специальную технологию обнаружения мин, которая точно пригодилась бы Украине

В мире появилась сверхсовременная технология обнаружения взрывоопасных предметов, являющаяся альтернативой металлоискателям

Если там есть взрывчатка, возникает своеобразный звук эха, который является сигналом для дальнейшей работы сапера.


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При этом параметры сигнала позволяют понять насколько опасна мина под землей. Чем громче он звучит – тем ближе опасность.

На другие предметы, не представляющие угрозы, и на которые мог бы среагировать традиционный металлоискатель, это устройство не реагирует.

Что интересно, данная технология позволяет выявить не только взрывоопасные предметы, но и наркотические вещества, отмечают разработчики.

"Наши магнитно-резонансные датчики предлагают возможности обнаружения следующего поколения. Мы обнаруживаем взрывчатые вещества и наркотики на молекулярном уровне, что обеспечивает очень высокий уровень точности", — отмечают разработчики на сайте.

Пока трудно спрогнозировать, когда технология выйдет "в мир". Однако в Украине она бы точно пригодилась. По оценкам некоторых экспертов, наша страна, в числе наиболее заминированных на планете.

Напомним, "Комментарии" писали, сигналы из космоса достигли Земли: ученые потрясены открытием. Ученые открыли экзопланету, имеющую магнитное поле. Таким образом, объект может иметь благоприятные условия для существования внеземной жизни.

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