Самое большое наводнение в Австралии за последние 500 лет: в стране массовая эвакуация

Австралийский штат Новый Южный Уэльс охватили мощные наводнения после непрерывных ливней, которые продолжаются уже несколько дней. Из-за стихийного бедствия погибли по меньшей мере три человека, а более 50 000 жителей региона получили официальные предупреждения об эвакуации.

Фото: Reuters

Особенно сильно пострадали северные районы штата Новый Южный Уэльс, где вода затопила большие площади земли. В нескольких населенных пунктах транспортное сообщение полностью парализовано из-за затопленных дорог, железной дороги и разрушенных мостов. Во многих городах люди вынуждены искать спасение на крышах домов или верхних этажах, ожидая прибытия спасателей.

Наводнение повлекло массовое закрытие более 100 школ, а около 10 000 домов оказались под угрозой разрушения. Тысячи домохозяйств остаются без электроснабжения, а уровень воды в некоторых районах продолжает расти.

Наводнение в Австралии

По официальной информации, к спасению привлечены более 2 500 спасателей, а также 13 вертолетов, 500 транспортных средств, десятки лодок и сотни дронов, обследующих затопленные территории. Только за последние сутки спасатели получили более 4000 вызовов, а более 500 человек были эвакуированы из опасных зон.

Синоптики предполагают, что в ближайшее время ситуация не изменится. Ожидается, что сильные ливни будут продолжаться, по меньшей мере, до конца недели. В ближайшие 48 часов дожди охватят также центральную и южную части штата, а также восточные районы соседнего Виктории. Синоптики называют это наводнение крупнейшим в Австралии за последние 500 лет.

Австралия в последние годы переживает серию стихийных бедствий от масштабных пожаров до наводнений. Ученые связывают такие явления с изменениями климата, которые приводят к более интенсивным дождям и нестабильности погодных циклов. Ранее подобные наводнения уже парализовали этот австралийский регион в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австралию терроризирует нашествие европейских ос.

Также "Комментарии" писали о загадочных шарах, появившихся на побережье Австралии.