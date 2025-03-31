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Молодых влюбленных выбрасывают из страны из-за циничного закона

Молодая пара теряет жизнь своей мечты из-за устаревшего шокирующего закона

сегодня, 16:28
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Ткачик Олеся

Британские супруги Роберт О'Лири и Джессика Мейтерс рискуют потерять свою жизнь мечты в Австралии из-за "несправедливого" закона. После лет работы и уплаты налогов в стране их заявка на постоянное проживание была отклонена из-за состояния здоровья Джессики.

Молодых влюбленных выбрасывают из страны из-за циничного закона

Роберт О’Лири та Джессика Мейтерс

Известно, что Роберт и Джессика встретились в 2017 году, работая в Сиднее. Они впоследствии влюбились. Молодые люди построили карьеру, стали частью местного сообщества и мечтали об общем будущем в Австралии. Но в 2020 году Джессике диагностировали рецидивно-ремитирующий рассеянный склероз (РРРС) — состояние, при котором иммунная система атакует центральную нервную систему, вызывая проблемы с движением, зрением и равновесием.

Несмотря на то, что ее болезнь хорошо контролируется и не имеет признаков прогрессирования, правительство Австралии отказало в предоставлении постоянного места жительства, аргументируя это потенциальными затратами на ее лечение в будущем.

"Мы понимаем, что система здравоохранения имеет свои расходы, но также считаем, что необходимо учитывать наш вклад в общество", — отметил Роберт.

По его словам, они добросовестно работают, платят налоги и активно участвуют в жизни общества.

Джессика продолжает работать, организует благотворительные мероприятия по поддержке людей с рассеянным склерозом, а также выступает диджеем на выходных. Она даже получила звание "Креативная женщина года Бонди", а Роберт руководит собственным строительным бизнесом.

Из-за неопределенного статуса их визы пара не может распоряжаться финансами, заключать контракты с банками и планировать будущее. Их апелляция рассматривается Административным апелляционным трибуналом, но юристы предупреждают, что шансов на успех почти нет, если лично не вмешается министр иммиграции Тони Берк.

Супруги создали онлайн-петицию с призывом пересмотреть иммиграционные правила, дискриминирующие людей с контролируемыми заболеваниями. Только через несколько дней она собрала более 4000 подписей.

"Мы не просим об особом отношении, а только о справедливости. Мы любим Австралию, настойчиво работаем и хотим остаться здесь, чтобы продолжать вносить свой вклад в общество", — говорится в обращении.

Они призывают правительство провести пересмотр политики мигрантов с хорошо контролируемыми заболеваниями, а также просят министра иммиграции вмешаться в их дело, чтобы они могли остаться в стране, которую уже считают своим домом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что из США могут депортировать владельцев зеленых карт.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/brit-couples-dream-life-ripped-34962051
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