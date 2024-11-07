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На пляже Австралии выбросило таинственные черные шары: это не то, что ожидали ученые

Исследователи считали, что на пляже Австралии выбросило шары из нефти, однако правда оказалась другой

сегодня, 17:27
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Slava Kot

В прошлом месяце несколько известных пляжей Австралии близ Сиднея заполонили таинственные черные шары. После многочисленных сообщений от местных жителей власти закрыли семь пляжей, пока спасатели проводили очистку территорий и выясняли происхождение этих сфер.

На пляже Австралии выбросило таинственные черные шары: это не то, что ожидали ученые

Сбор жирбергов на пляже Австралии. Фото из открытых источников

Первые выводы предполагали, что шары могут являться продуктом разлива неочищенной нефти, что предполагало возможный техногенный инцидент в море вблизи Австралии. Однако более детальные исследования, проведенные командой из Университета Нового Южного Уэльса, выявили более шокирующие результаты: черные шары содержали человеческие фекалии, волосы, пищевые остатки и даже следы метамфетаминов.

"Они пахнут совершенно отвратительно, они пахнут хуже, чем все, что вы когда-нибудь нюхали", — сказал исследователь черных шаров Джон Бивз.

Обнаруженные шары напоминают так называемые жирберги или фатберги – массы, которые образуются в канализационных системах и преимущественно состоят из жировых отходов, мусора и различных примесей. Однако, в отличие от обычных жирбегов, найденные в Сиднее шары содержали не только пищевые и фекальные отходы, но и следы наркотических веществ.

На пляже Австралии выбросило таинственные черные шары: это не то, что ожидали ученые - фото 2

Шары на пляже в Австралии

После обнаружения шаров власти Сиднея предупредили жителей и туристов избегать контактов с ними, в том числе не касаться и не плавать рядом с этими объектами. Управление охраны окружающей среды Нового Южного Уэльса отметило, что не смогло установить точное происхождение этих шаров, учитывая время, которое они провели в океанических водах. Однако вероятно, это могло произойти из-за истоков сточных вод или возможного инцидента с судном в открытом море.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что туристы бегут с тайского пляжа. Все из-за таинственных игольчатых существ.

Также "Комментарии" писали о том, что случайно обнаруженная "морская змея" на пляже в Дании оказалась гигантским пенисом кита.



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