На пляже Австралии выбросило таинственные черные шары: это не то, что ожидали ученые

В прошлом месяце несколько известных пляжей Австралии близ Сиднея заполонили таинственные черные шары. После многочисленных сообщений от местных жителей власти закрыли семь пляжей, пока спасатели проводили очистку территорий и выясняли происхождение этих сфер.

Сбор жирбергов на пляже Австралии. Фото из открытых источников

Первые выводы предполагали, что шары могут являться продуктом разлива неочищенной нефти, что предполагало возможный техногенный инцидент в море вблизи Австралии. Однако более детальные исследования, проведенные командой из Университета Нового Южного Уэльса, выявили более шокирующие результаты: черные шары содержали человеческие фекалии, волосы, пищевые остатки и даже следы метамфетаминов.

"Они пахнут совершенно отвратительно, они пахнут хуже, чем все, что вы когда-нибудь нюхали", — сказал исследователь черных шаров Джон Бивз.

Обнаруженные шары напоминают так называемые жирберги или фатберги – массы, которые образуются в канализационных системах и преимущественно состоят из жировых отходов, мусора и различных примесей. Однако, в отличие от обычных жирбегов, найденные в Сиднее шары содержали не только пищевые и фекальные отходы, но и следы наркотических веществ.

Шары на пляже в Австралии

После обнаружения шаров власти Сиднея предупредили жителей и туристов избегать контактов с ними, в том числе не касаться и не плавать рядом с этими объектами. Управление охраны окружающей среды Нового Южного Уэльса отметило, что не смогло установить точное происхождение этих шаров, учитывая время, которое они провели в океанических водах. Однако вероятно, это могло произойти из-за истоков сточных вод или возможного инцидента с судном в открытом море.

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