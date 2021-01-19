Над Австралией пролетел метеор: в Сети появилось ВИДЕО редкого явления

Над Австралией пролетел метеор - фото: из открытых источников

Жителям Австралии посчастливилось увидеть редкое и необычное явление – падающий метеорит. Видео с мчащим над горизонтом космическим объектом опубликовали в социальной сети. Об этом сообщает издание Еxpress.

По словам источника, в минувшие выходные, примерно в 21:30 люди заметили летящий в небе летящий огненный шарик. Многие не растерялись и сняли на видео это явление. Житель Сиднея Рон Суини опубликовал видео на своей странице в Twitter.

"Видел ли кто-нибудь метеор/комету/кусок мусора, вспыхнувший с востока на запад в небе Сиднея сегодня вечером? Метеор было очень хорошо видно, и он казался беззвучным", — написал Рон.





Другой очевидец по имени Даллас Килпонен отметил, что он увидел в небе пролетающий метеор с пылающим хвостом из обломков.

"Буквально ждали вспышки и взрыва… ничего! WTF! Самая безумная вещь, которую я когда-либо видел. Полный метеорит с обломками хвоста. Безумно!", — написал в Сети Даллас.

Астрофизик Австралийского национального университета Брэд Такер заявил, что на самом деле падающие метеоры это вовсе не редкость. На сей раз это случилось в относительно не позднее время, да еще и в выходной день, когда многие находились на улице. В основном, по его словам, это происходит поздней ночью и этого попросту никто не видит.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что вскоре NASA планирует запустить на Марс планетоход, который сможет записать звуки "Красной планеты". На нём будет установлен микрофон, который в точности передаст все звуки. Также сайт сообщал о том, что на Марс планируют запустить "роботов-собак", которые оснащены искусственным интеллектом.





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