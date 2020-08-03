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Главная Новости Мир Австралия и Океания Новая вспышка COVID-19 в Австралии: власти страны ввели ЧП
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Новая вспышка COVID-19 в Австралии: власти страны ввели ЧП

В крупнейшем городе Австралии будет действовать комендантский час на протяжении шести недель

сегодня, 00:23
Автор:

Екатерина Белоброва
Новая вспышка COVID-19 в Австралии: власти страны ввели ЧП

В связи с резким ростом инфицированных COVID-19, власти австралийского штата Виктория объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает SBS.

По словам главы правительства штата Даниэль Эндрю, дальнейшие ограничения вводятся в отношении жителей одного из крупнейшего городов страны Мельбурна на ближайшие шесть недель.

Так, с сегодняшнего дня во всем городе будет установлен ежедневный комендантский час, который продлится с 20:00 до 05:00, а спортивная активность будет ограничиваться одним часом в день в пределах пяти километров от дома.

При этом отмечается, что жители Мельбурна смогут покидать свои дома только, чтобы приобрести еду, пойти работать либо учиться, заниматься физическими упражнениями.

Эндрю предупредил, что власти не будут толерантными к тем, кто нарушает новые ограничения.

"Если у вас нет никаких веских причин быть за пределами своего дома вечером после 20-ти часов, вас задержат и оштрафуют", - заключил муниципал. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Австралии допустили ошибку, когда сняли ограничительные меры по карантину, не предусмотрев последствия. 



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