Новый 2021 год шагает по планете: кто встретил его первым

Новый 2021 год под знаком Белого Металлического Быка уже встретили жители Кирибати – экваториального государства, расположенного в центральной части Тихого океана. Там праздник отметили в 12.00 по киевскому времени.

кто первым встретил Новый год (фото из открытых источников)

В 1994 году кандидат в президенты этой страны пообещал, что, если выиграет выборы, добьется того, что жители Кирибати первыми встречали Новый Год. Поэтому после выборов страна разделилась на часовые пояса, и теперь в самой восточной части праздник встречают первыми на планете. В целом, праздник можно встретить трижды — на западной, центральной и восточной части островов.

В 12.15 праздник пришел к острову Чатем (Новая Зеландия), который удален от основных островов государства и находится в специальном часовом поясе. И в это время Новый год отметили в Королевстве Тонга в Тихом океане.

Вслед за самыми восточными островами в мире Новый год приходит в Новую Зеландию (в 13:00 по киевскому времени) и Антарктиду.

После этого Новый год придет в Австралию, там его отпразднуют в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, к нам близится год Белого Металлического Быка, и чтобы новый символ был благосклонен к вам, его нужно достойно встретить. Эксперты рекомендуют для новогодней ночи выбирать наряды светлых оттенков (золотистого, молочного, кремового, песочного и т.д.), но только не красного и бордового цвета. И не забудьте дополнить свой образ металлическими аксессуарами.

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