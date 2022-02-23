О введении санкций против России заявили еще две страны

О применении санкций к РФ заявили правительства еще двух стран – Японии и Австралии. Такое решение они вынесли после признания Россией самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и для предотвращения агрессии Кремля в отношении Украины. Об этом пишет Голос Америки.



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По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, его государство поддержит партнеров и введет ограничения, ведь не одобряет нарушения международного права и военной агрессии стран по отношению к их соседям. Также политик добавил, что это только первые санкции, но будут еще введены пакеты ограничений. В настоящее время Австралия ввела санкции против членов Совета безопасности России.

Не одобрила действия страны-агрессора и международный партнер Украины — Япония. Правительство государства приняло решение о том, что финансовые активы россиян, которые находятся на их территории, будут заморожены, а в стране запрещается выпуск российских облигаций и вводятся ограничения поездок россиян в Японию. Об этом заявил премьер Японии Фумио Кисида в своей речи.

"Действия России причиняют вред суверенитету Украины и противоречат международному праву. Мы еще раз критикуем эти шаги и настойчиво призываем Россию вернуться к дипломатическим дискуссиям. Ситуация остается достаточно напряженной, и мы будем продолжать за ней внимательно следить", — говорит он.

Кисида сказал, что Япония будет поддерживать тесные контакты с другими странами G7 и международным сообществом и в случае ухудшения ситуации они будут действовать быстро и принимать меры.

Как сообщал портал "Комментарии", в посольстве Таиланда высказали свою позицию по действиям России и Украины. Украинский политик провел переговоры с послом Королевства Таиландом Четапаном Максампханом. Об этом написал народный депутат и глава группы по межпарламентским связям с этой страной Михаил Радуцкий в Телеграмме.

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