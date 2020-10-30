Право на смерть: Новая Зеландия поддержала эвтаназию

65,2% избирателей поддержали эвтаназию, то есть Новая Зеландия присоединится к нескольким странам мира, которые позволяют врачам прерывать жизнь неизлечимо больных пациентов. Об этом сообщает France 24.

Фото: Газета.ру

Референдум состоялся 17 октября, когда к власти вернули большинством голосов премьер-министра Джасинда Андерна. Автором законопроекта выступил либертарианец Дэвид Сеймур, который назвал это победой гуманности в Новой Зеландии.



К слову, эвтаназия, если дословно — "хорошая смерть". Она разрешена в Швейцарии, Бельгии, Португалии, Нидерландах, Канаде, Люксембурге, Колумбии. Кроме того, существует специальная комиссия, которая решает, правда ли человек осознает свои действия. Например, в Нидерландах в 2016 году разрешили провести эвтаназию девушке, которая психологически пострадала после изнасилования.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эвтаназию разрешили в Португалии.









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