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«Работа мечты»: Австралия ищет смотрителя райского острова

У смотрителя будет свой список обязанностей

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Австралийская компания Port Douglas Getaways ищет ответственного человека на должность смотрителя маленького необитаемого острова Лоу-Айлс, который окружен Большим Барьерным рифом. Об этом сообщает издание Upi.

Райское место находится в 15 километрах от побережья штата Квинсленд (на северо-востоке континента). Сотрудник будет официально трудоустроен и будет получать достойную заработную плату. Но в агентстве предупреждают, что такая "работа мечты" не такая уж легкая и красочная, как может показаться.

«Работа мечты»: Австралия ищет смотрителя райского острова

@portdouglasgetaways

Смотритель должен будет выполнять ряд обязанностей, а именно: вести коммуникацию с туроператорами, обслуживать здания, контролировать инфраструктуру, а также заниматься грунтовыми работами и следить за популяцией птиц.

Есть в этой привлекательной вакансии и свой нюанс - работник будет ограничен в использовании воды и электричества. Руководитель Управления морского парка Марк Рид отмечает, что именно такое ограничение и делает поиск сотрудника затруднительным. 

Впрочем, всех желающих заполучить вакансию просят до 25 сентября оставить заявку на сайте.

Ранее издание "Комментарии" сообщает, что в Тихом океане спасли обитателей безлюдного острова благодаря гигантскому “SOS” на песке.


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