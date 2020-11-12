Стены Сиднейского оперного театра украсили необычной подсветкой

Маки осветили паруса Сиднейского оперного театра на рассвете 11 ноября, в день, когда Австралия отмечала 102-ю годовщину Дня памяти. Об этом пишет Reuters.



В этот день на рассвете, одинокий горнист сыграл, чтобы отметить годовщину окончания Первой мировой войны и отдать дань памяти тем, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Орудия умолкли в 11 часов утра 11 ноября 1918 года после более чем четырехлетней войны. После окончания конфликта, мак стал одним из немногих растений, которые росли на бесплодных полях сражений, и цветок стал символом памяти о тех, кто погиб.

Вчера также состоялись службы по всей Австралии, хотя ограничения из-за COVID-19 не позволили людям массово почтить память погибших предков.

Премьер-министр Скотт Моррисон возложил венок на поминальной службе в Канберре.

Отметим, более 60 000 австралийцев погибли и более 150 000 были ранены, взяты в плен или отравлены газом во время Первой мировой войны.

Ранее "Комментарии" писали, что австралийский штат Виктория построит самый большой аккумулятор в Южном полушарии, чтобы посодействовать запланированному переходу на возобновляемые источники энергии.

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