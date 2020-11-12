Стены Сиднейского оперного театра украсили необычной подсветкой

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Татьяна Веремеева
Маки осветили паруса Сиднейского оперного театра на
рассвете 11 ноября, в день, когда Австралия отмечала 102-ю годовщину Дня
памяти. Об этом пишет Reuters.
В этот день на рассвете, одинокий горнист сыграл, чтобы отметить годовщину окончания Первой мировой войны и отдать дань памяти тем,
кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Орудия умолкли в 11 часов утра
11 ноября 1918 года после более чем четырехлетней войны. После окончания
конфликта, мак стал одним из немногих растений, которые росли на бесплодных
полях сражений, и цветок стал символом памяти о тех, кто погиб.
Вчера также состоялись службы по всей Австралии, хотя
ограничения из-за COVID-19 не позволили людям массово почтить память погибших
предков.
Премьер-министр Скотт Моррисон возложил венок на
поминальной службе в Канберре.
Отметим, более 60 000 австралийцев погибли и более 150
000 были ранены, взяты в плен или отравлены газом во время Первой мировой войны.
Ранее "Комментарии" писали, что австралийский штат Виктория построит самый большой аккумулятор в Южном полушарии, чтобы посодействовать запланированному переходу на возобновляемые источники энергии.
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