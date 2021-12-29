В Австралии обнаружили очень редкую рыбу с "руками": как она выглядит (ФОТО)

В Австралии заметили редкого морского обитателя. Об этом пишет издание УНИАН.

Вода. Иллюстрация: Pixabay

У берегов австралийского штата Тасмания впервые за более чем два десятка лет был замечен представитель редкого вида рыб из семейства брахионихтиевых. Такие животные обитают только у берегов Австралии.

Отличительной чертой морского обитателя являются плавники-"руки". Рыбу удавалось заметить всего несколько раз за всю историю наблюдений. Последний раз её наблюдал местный дайвер еще в 1999 году. Ученые классифицировали данный вид, как находящийся под угрозой исчезновения.

В этом году удивительное животное запечатлели с помощью глубоководной камеры. Фотография была сделана в морском парке.

Отмечается, что ранее специалисты считали, что этот вид является мелководным, однако новые снимки показали рыбу в более глубоких водах. Ученые говорят, что новые данные дали надежду на выживание розовых рыб, поскольку, как стало известно у них более широкая среда обитания.

Для справки: Brachiopsilus dianthus обладает большими "руками", с помощью которых может ходить по дну моря.





Фото: Тасманийский университет

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые впервые "развернули" мумию дрвенеегипетского фараона. Специалисты провели новое исследование с помощью компьютерной томографии. Им удалось выяснить некоторые подробности о правителе и о его захоронении. В частности, известно, что фараон умер в возрасте 35 лет и был захоронен с 30 амулетами и золотым поясом.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что NASA с помощью космической обсерватории Hubble запечатлело в космосе "бриллиантовый гобелен". Им является яркое звездное скопление, которое находится в тысячах световых лет от Земли.

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