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В Австралии обнаружили очень редкую рыбу с "руками": как она выглядит (ФОТО)

Удивительное животное запечатлели с помощью глубоководной камеры у берегов штата Тасмания

сегодня, 14:00
Автор:

Денис Подставной
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В Австралии заметили редкого морского обитателя. Об этом пишет издание УНИАН. 

В Австралии обнаружили очень редкую рыбу с "руками": как она выглядит (ФОТО)

Вода. Иллюстрация: Pixabay

У берегов австралийского штата Тасмания впервые за более чем два десятка лет был замечен представитель редкого вида рыб из семейства брахионихтиевых. Такие животные обитают только у берегов Австралии. 

Отличительной чертой морского обитателя являются плавники-"руки". Рыбу удавалось заметить всего несколько раз за всю историю наблюдений. Последний раз её наблюдал местный дайвер еще в 1999 году. Ученые классифицировали данный вид, как находящийся под угрозой исчезновения.

В этом году удивительное животное запечатлели с помощью глубоководной камеры. Фотография была сделана в морском парке.

Отмечается, что ранее специалисты считали, что этот вид является мелководным, однако новые снимки показали рыбу в более глубоких водах. Ученые говорят, что новые данные дали надежду на выживание розовых рыб, поскольку, как стало известно у них более широкая среда обитания. 

Для справки: Brachiopsilus dianthus обладает большими "руками", с помощью которых может ходить по дну моря. 

В Австралии обнаружили очень редкую рыбу с ”руками”: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: Тасманийский университет

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые впервые "развернули" мумию дрвенеегипетского фараона. Специалисты провели новое исследование с помощью компьютерной томографии. Им удалось выяснить некоторые подробности о правителе и о его захоронении. В частности, известно, что фараон умер в возрасте 35 лет и был захоронен с 30 амулетами и золотым поясом. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что NASA с помощью космической обсерватории Hubble запечатлело в космосе "бриллиантовый гобелен". Им является яркое звездное скопление, которое находится в тысячах световых лет от Земли.


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Источник: https://www.unian.net/world/vpervye-za-22-goda-v-avstralii-zametili-redkuyu-rybu-s-plavnikami-rukami-novosti-mira-11656966.html
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