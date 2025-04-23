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В Австралии с вертолета застрелили более 700 коал

В Австралии коал расстреливали с вертолетов – сотни малышей остались сиротами

сегодня, 14:09
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Ткачова Марія

В Австралии разгорелся скандал после того, как в нацпарке Будж-Бим в штате Виктория снайперы с вертолетов убили около 700 коал. Власти объяснили это тем, что после масштабных лесных пожаров животные были ранены, обезвожены или голодали. Но зоозащитники говорят, что среди убитых были и здоровые коалы, многие из них матери, которые имели детенышей. Теперь эти малыши остались без присмотра и обречены на смерть.

В Австралии с вертолета застрелили более 700 коал

Коалы — New York Post

Операция началась в начале апреля. Ее суть – устранить коал, которые не могли выжить после пожаров. Но метод вызвал волну негодования. Вертолеты летали на высоте всего 30 метров, и определить с такого расстояния, здорова ли коала, было почти невозможно. Активисты считают, что это привело к убийству многих животных, которые могли выжить. Это первый случай в истории Австралии, когда коал уничтожали стрельбой из воздуха.

Организация Friends of the Earth Melbourne заявила, что отстрел коал из вертолетов создает опасный нравственный прецедент. Спасателей к территории после пожаров не пустили, поэтому помочь брошенным детенышам никто не смог. "Это не гуманность, это жестокость", — написали в Koala Alliance.

Защитники животных призывают власти остановить вырубку здоровых эвкалиптов поблизости – это главный источник пищи и приют для коал. Без деревьев у них нет шансов на выживание.

Несмотря на критику, правительство штата Виктория заявляет о том, что действовали по рекомендации ветеринаров. Премьер Джасинта Аллан заявила, что это решение принимали с сожалением, но считали его "единственным возможным путем помочь страдающим коалам".

В некоторых регионах Австралии коалы уже признаны исчезающим видом. Их среда обитания постоянно уменьшается из-за пожаров, вырубки лесов и расширения плантаций.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ЕС оштрафовал Apple и Meta на 700 млн евро.



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Источник: https://nypost.com/2025/04/22/world-news/hundreds-of-koalas-culled-in-australia-as-joeys-caught-in-the-crossfire-are-orphaned/
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