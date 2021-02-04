В Австралии самая ядовитая в мире змея укусила спящего ребенка

Инцидент произошёл на севере Австралии в городе Элис-Спрингс, где находится ареал жизни самых ядовитых в мире змей, сообщает Daily Mail.

Змея (фото из открытых источников)

Одна из них — мулга или коричневый король, залезла в кровать к спящей девочке и укусила ее. Десятилетняя девочка борется за жизнь в реанимации.

По словам парамедиков, которые прибыли на экстренный вызов, нападение змеи на ребенка произошло около 10 вечера.

Вот как прокомментировал инцидент змеелов Рекс Нейндорф.

"Змея забралась в кровать к девочке и, когда она вытянула ноги во сне, укусило ее. В полусне ребенок дернул другой ногой, пытаясь прогнать змею, и та укусила его за вторую ногу", — сказал он.

На данный момент ребенок находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое. Также отмечается, что организм девочки тяжело переносит интоксикацию.

Напомним, 54-летний Станислав Бойко обрезал виноград на своей даче. Впоследствии он почувствовал укус паука. Спустя некоторое время мужчине стало плохо. Яд паука был настолько сильным, что Станиславу пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Чтобы выяснить, какой именно паук укусил мужчину, знакомые обратились за помощью к биологу Сергею Торопу. Специалист пояснил, что укус был совершен желтосумным колючим пауком. В Украине их заметили совсем недавно. Ученые предполагают, что этот вид перекочевал в южные территории страны из-за глобального потепления.

Паук действительно ядовит, но его яд не смертелен . После укуса пострадавшие чувствуют озноб, жгучую боль и отек укушенного места. У человека может наблюдаться рвота, головокружение, повышение температуры и артериального давления.

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