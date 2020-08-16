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Александр Лукашенко обратился к митингующим

По словам Лукашенко, он может умереть как политик

сегодня, 16:51
Автор:

Владимир Лавский

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко обратился к соотечественникам на митинге в Минске. Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА. 

Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны.

Александр Лукашенко обратился к митингующим

Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы.

Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация.

Я стою, как перед Богом, – выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификации, не может быть! Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото – не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки! Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы – погибнем, и этого хотят там, за границей" - заявил Лукашенко. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Лукашенко и Путин провели еще одну телефонную беседу. 



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