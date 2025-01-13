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Беларусь активно перебрасывает войска и спецназовцев на границу с Украиной

В приграничных с Украиной территориях произошла довольно масштабная переброска подразделений ВС РБ

сегодня, 19:40
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Лиля Воробьева

На границе с Украиной белорусское командование разместило подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь, ранее выведенные с этих территорий в сентябре-октябре 2024 года. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Беларусь активно перебрасывает войска и спецназовцев на границу с Украиной

Военные учения в Беларуси (фото из открытых источников)

По информации группы, 11 отдельная механизированная бригада (омбр) сейчас находится в Столинском и Лельчицком районах. 120-я отдельная механизированная рота (омрб) расположена вблизи аэродромов "Зябровка" и "Боков". Место расположения 147-го зенитно-ракетного полка (ЗРП) пока не установлено.

Мониторинговая группа отмечает, что точное время опрокидывания этих подразделений остается неизвестным. Однако численность брошенных сил оценивается примерно в 1500 человек.

Кроме того, в приграничных районах продолжают находиться подразделения спецназначения внутренних войск Беларуси. В то же время, по данным "Белорусского Гаюна", на данный момент эти силы вместе с переброшенными подразделениями не создают прямой военной угрозы для Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко готовится к выборам . В Беларуси в январе 2025 года должны пройти выборы президента. Белорусский диктатор Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру на президентский пост. При этом готовится Лукашенко основательно, вероятно, будут отключать интернет, чтобы ситуацию в стране держать под полным контролем.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что минувшей ночью в Беларуси на несколько часов отключили доступ к видеохостингу YouTube. Также сообщалось о проблемах с доступом к соцсетям Discord, Twitch, TikTok и Telegram.

Также в Центре напомнили, что в 2020 году президентские выборы в Беларуси сопровождались массовыми протестами из-за фальсификации результата в пользу Александра Лукашенко.



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Источник: https://t.me/Hajun_BY/8323
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