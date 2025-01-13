Беларусь активно перебрасывает войска и спецназовцев на границу с Украиной

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Лиля Воробьева
На границе с Украиной белорусское командование разместило подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь, ранее выведенные с этих территорий в сентябре-октябре 2024 года. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Военные учения в Беларуси (фото из открытых источников)
По информации группы, 11 отдельная механизированная бригада (омбр) сейчас находится в Столинском и Лельчицком районах. 120-я отдельная механизированная рота (омрб) расположена вблизи аэродромов "Зябровка" и "Боков". Место расположения 147-го зенитно-ракетного полка (ЗРП) пока не установлено.
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