Беларусь анонсировала проведение военных учений недалеко от границы с Украиной

Беларусь объявила о проведении военного собрания вблизи границы с Украиной, которое продлится до 31 января, сообщает Минобороны страны.

Армия Беларуси. Фото: из открытых источников

Обучение начнется 8 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета.

В ходе военного собрания планируется:

· прием военнообязанных территориальных войск и их обеспечение с помощью местной мобилизационной базы;

· восстановление навыков командного состава территориальных войск по управлению подчиненными;

· подготовка военнообязанных к выполнению задач, в частности, в сотрудничестве с инженерными подразделениями Вооруженных сил.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял о якобы угрозе вторжения на территорию его страны.

В начале декабря на территории бывшего 41-го авиационного полигона, расположенного вблизи украинской границы, были проведены испытания новой зенитной управляемой ракеты, разработанной для современного комплекса "Бук-МБ2". Эти испытания имели целью оценку эффективности нового типа ракеты в условиях, приближенных к реальным боевым, в частности выявление и поражение воздушных целей на больших расстояниях.



Согласно информации от проекта "Белорусский Гаюн", Беларусь нарастила свое военное присутствие на приграничных с Украиной территориях с 23 декабря по 5 января.

Портал "Комментарии" уже писал о заявлении руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко. Согласно ей на сегодня угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.