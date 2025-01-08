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Беларусь анонсировала проведение военных учений недалеко от границы с Украиной

С начала полномасштабного вторжения Александр Лукашенко неоднократно заявлял о якобы угрозе вторжения на территорию его страны.

8 января 2025, 13:40
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Клименко Елена

Беларусь объявила о проведении военного собрания вблизи границы с Украиной, которое продлится до 31 января, сообщает Минобороны страны.

Беларусь анонсировала проведение военных учений недалеко от границы с Украиной

Армия Беларуси. Фото: из открытых источников

Обучение начнется 8 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета.

В ходе военного собрания планируется:

·          прием военнообязанных территориальных войск и их обеспечение с помощью местной мобилизационной базы;

·          восстановление навыков командного состава территориальных войск по управлению подчиненными;

·          подготовка военнообязанных к выполнению задач, в частности, в сотрудничестве с инженерными подразделениями Вооруженных сил.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял о якобы угрозе вторжения на территорию его страны.

В начале декабря на территории бывшего 41-го авиационного полигона, расположенного вблизи украинской границы, были проведены испытания новой зенитной управляемой ракеты, разработанной для современного комплекса "Бук-МБ2". Эти испытания имели целью оценку эффективности нового типа ракеты в условиях, приближенных к реальным боевым, в частности выявление и поражение воздушных целей на больших расстояниях.

Согласно информации от проекта "Белорусский Гаюн", Беларусь нарастила свое военное присутствие на приграничных с Украиной территориях с 23 декабря по 5 января.

Портал "Комментарии" уже писал о заявлении руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко. Согласно ей на сегодня угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.



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Источник: https://t.me/modmilby/44325
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