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Беларусь лишила аккредитации журналистов всех иностранных СМИ

Известно, что в Беларуси также ввели в законодательное поле журналистов-фрилансеров

сегодня, 21:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

Внешнеполитическое ведомство Беларуси лишило аккредитации всех представителей иностранных средств массовой информации. Об этом пишет пресс-служба МИД.

Беларусь лишила аккредитации журналистов всех иностранных СМИ

Источник: donpatriot.news

Аннулирование разрешения на работу журналистам в Беларуси пояснили тем, что принято новое положение об аккредитации журналистов, в связи с чем всем нужно получить ее заново.

 "МИД Беларуси давно и планомерно работал над обновлением процедуры аккредитации иностранных СМИ, так как действующее положение было принято еще в 2008 году и уже не соответствовало уровню развития медийной отрасли, новым тенденциям в законодательстве. В документе содержался ряд устаревших положений и норм, которые не использовались на практике, дискриминационных пунктов", — отмечают в ведомстве.

Таким образом, с сегодняшнего дня все выданные ранее аккредитации иностранным СМИ считаются недействительными.

В МИД уверяют, что, несмотря на то, что процедуру получения разрешения на работу в Беларуси придется пройти заново, сделать это стало значительно проще. В ведомстве подчеркнули, что процесс аккредитования переведен в электронный формат, а также сокращены сроки ее получения. Подавать заявки на аккредитацию предлагают уже с понедельника, 5 октября.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина "заморозила" дипломатические контакты с Беларусью.

 


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