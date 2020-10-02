Беларусь лишила аккредитации журналистов всех иностранных СМИ

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Дмитрий Симоненко
Внешнеполитическое ведомство Беларуси лишило аккредитации всех представителей
иностранных средств массовой информации. Об этом пишет пресс-служба МИД.
Источник: donpatriot.news
Аннулирование
разрешения на работу журналистам в Беларуси пояснили тем, что принято новое
положение об аккредитации журналистов, в связи с чем всем нужно получить ее
заново.
Таким
образом, с сегодняшнего дня все выданные ранее аккредитации иностранным СМИ
считаются недействительными.
В МИД уверяют, что, несмотря на то, что процедуру получения разрешения на работу в Беларуси придется пройти заново, сделать это стало значительно проще. В ведомстве подчеркнули, что процесс аккредитования переведен в электронный формат, а также сокращены сроки ее получения. Подавать заявки на аккредитацию предлагают уже с понедельника, 5 октября.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина "заморозила" дипломатические контакты с Беларусью.
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