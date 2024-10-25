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Беларусь может воевать с РФ: Лукашенко сказал, когда это произойдет

Если РФ попытается аннексировать Беларусь, то будет война, заявил Лукашенко

сегодня, 11:40
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Ткачик Олеся

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в российских "высоких кругах" есть те, кто стремится присоединить Беларусь к составу России. Однако Лукашенко предостерег, что такая попытка может обернуться войной. Об этом он заявил в интервью российским пропагандистским СМИ.

Беларусь может воевать с РФ: Лукашенко сказал, когда это произойдет

Александр Лукашенко

"Вы меньше, мы больше, а у нас экономика такая, сякая. Мы будем вам помогать и дальше вступайте в состав России". Так вопрос задавать нельзя. Это невозможно и не реализовано. Боюсь даже сказать, что это война", — сказал Лукашенко "Известиям".

По словам Лукашенко, интеграция в рамках Союзного государства позволяет выстроить более тесные отношения между Беларусью и Россией, чем даже в унитарном государстве, где обе стороны могут сохранять самостоятельность и не иметь конфликтов из-за объединения.

Лукашенко также подчеркнул, что современные реалии требуют от политиков учитывать последствия своих решений, а не действовать методами прошлого.

"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого не будет обижаться", — подчеркнул так называемый президент Беларуси.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение последних дней Лукашенко сделал ряд резонансных заявлений. В частности он подчеркнул, что на Западе якобы хотят, чтобы Украина и РФ провели переговоры и договорились о прекращении войны. Но, по его словам, этого вроде бы не хочет президент Владимир Зеленский. Лукашенко отметил, что пока партнеры Украины не могут непосредственно отказывать Зеленскому. Он считает, что на Западе просто стремятся сохранить лицо, однако уже понимают, что в скором времени может произойти "крушение" страны, поэтому начинают подталкивать Киев к переговорам.




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Источник: https://iz.ru/1779878/leonid-samuna/krah-ukrainy-eto-krah-vsego-kollektivnogo-zapada
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