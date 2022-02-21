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Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны

Беларусь говорит, что вывод российских войск частично зависит от НАТО

сегодня, 11:41
Автор:

Карина Ожерельева
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Беларусь заявила в понедельник, 21 февраля, что вывод российских войск с ее территории будет в значительной степени зависеть от того, отведет ли НАТО свои силы вблизи Беларуси и России, открывая возможность их пребывания там на неопределенный срок. Об этом сообщает Reuters.

Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны

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Россия разместила в Беларуси то, что НАТО называло своей наибольшей вооруженной угрозой после окончания холодной войны, для совместных учений, которые начались 10 февраля.

Обучение на севере от Украины должно было завершиться в воскресенье, 20 февраля, но вместо этого Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.

"Подразделения Вооруженных сил России вернутся на места постоянного базирования только тогда, когда возникнет объективная потребность в этом и когда мы решим. В меньшей степени это будет зависеть и от наших западных коллег. Силы и техника, размещенные в восточноевропейском регионе, в том числе возле Беларуси... является одним из факторов, влияющих на развитие ситуации", — заявил главнокомандующий белорусской армией Виктор Гулевич.

Гулевич сказал, что Минск считает, что требовать отвода войск США и НАТО у белорусской границы в его правах.

Как сообщали ранее "Комментарии", Лавров рассказал, что будет делать Россия 20 февраля, когда закончатся военные учения с Беларусью. Глава МИД России Сергей Лавров уже успел заявить, что от России ждать ничего не стоит, потому что Кремль не причастен к эскалации на украинской границе. Глава МИД РФ заявил, что ответ на вопрос, закончится ли эскалация вокруг Украины, когда дойдут до конца военные учения РФ и Беларуси, точно нужно искать не в Москве.


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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russian-troop-withdrawal-depends-part-nato-pullback-belarus-says-2022-02-21/
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