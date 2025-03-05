Беларусь ни при каких обстоятельствах не защищала бы Украину: Лукашенко назвал причину

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что даже если бы он заранее знал о вторжении 2022 года, он не стал бы защищать Украину из-за "экономической войны". Такое мнение он озвучил в интервью блогеру Марио Науфалу, опубликованному 5 марта в издании "Зеркало".

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

"Меня часто спрашивают, знал ли я, что война начнется в феврале три года назад. Нет, не знал. Но если бы знал, я бы Украину не защищал, поскольку на тот момент мы уже находились в экономическом конфликте с Украиной", — отметил он.

Лукашенко пояснил, что речь идет о санкциях, введенных ранее, чем начали действовать ограничения со стороны США и Запада.

"Они заморозили тысячи наших железнодорожных вагонов с грузами. До сих пор их не вернули. Кроме того, было заблокировано около тысячи грузовиков. Поэтому я не понимаю, почему я должен защищать Украину. Украина сама же начала эскалацию отношений с Беларусью еще до того, как это сделали США и Запад", — подчеркнул белорусский.

Однако в СМИ сообщили, что этот арест произошел уже после начала полномасштабной войны и вторжения российских войск, в том числе через Беларусь.

"Поэтому нам нельзя упрекать. Мы всегда выступали за мир и прекращение войны. Это была наша позиция. И в первые дни войны я позвонил по телефону Зеленскому и объяснил ему все это", — добавил Лукашенко.

Также он напомнил, что предупреждал президента Украины о приходе новой администрации в США, что, по его словам, означало изменение политики и потерю поддержки Зеленским в войне.

"Так и произошло. Я это все предвидел. Не потому, что я великий предсказатель, а потому, что все, что я сказал, было опубликовано в СМИ. И все именно так и произошло", — подытожил Лукашенко.

Как уже писал портал "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать переговоры президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя России Владимира Путина.