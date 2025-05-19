Следственный комитет Беларуси объявил в розыск 125 человек, связанных с воюющим в составе ВСУ полком имени Кастуся Калиновского.

Беларусь преследует добровольцев. Фото из открытых источников

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гара заявил, что пятерых руководителей полка Калиновского приговорили к срокам от 12 до 20 лет заключения в специальных колониях.

"Убежавшие за границу участники беспорядков (протестов 2020 года после выборов президента Беларуси – ред.) создали националистические вооруженные формирования в Украине и Польше. К ним относятся полк Калиновского, Белорусский добровольческий корпус и другие, действующие под наблюдением иностранных спецслужб", — заявил Дмитрий Гара.

Как известно, полк имени Кастуся Калиновского – это военное формирование в составе Сил обороны Украины, созданное в марте 2022 года с целью защиты Украины от российского вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделу Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк. Аналитик считает, что Украине приходится выбирать "меньшее из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодное для Украины соглашение.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская. Как отмечает Егор Фирсов, полтора года назад Украина была лидером в использовании дронов на поле боя. По словам депутата, сейчас Россия начала применять беспилотные летательные аппараты комплексно, сочетая разведку, РЭБ и различные типы дронов — дневные, ночные и оптоволоконные.