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Беларусь объявила охоту на добровольцев, воюющих за Украину

Белорусские силовики разыскивают более 100 человек

сегодня, 21:10
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Марьян Ощановский

Следственный комитет Беларуси объявил в розыск 125 человек, связанных с воюющим в составе ВСУ полком имени Кастуся Калиновского.

Беларусь объявила охоту на добровольцев, воюющих за Украину

Беларусь преследует добровольцев. Фото из открытых источников

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гара заявил, что пятерых руководителей полка Калиновского приговорили к срокам от 12 до 20 лет заключения в специальных колониях.

"Убежавшие за границу участники беспорядков (протестов 2020 года после выборов президента Беларуси – ред.) создали националистические вооруженные формирования в Украине и Польше. К ним относятся полк Калиновского, Белорусский добровольческий корпус и другие, действующие под наблюдением иностранных спецслужб", — заявил Дмитрий Гара.

Как известно, полк имени Кастуся Калиновского – это военное формирование в составе Сил обороны Украины, созданное в марте 2022 года с целью защиты Украины от российского вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделу Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк. Аналитик считает, что Украине приходится выбирать "меньшее из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодное для Украины соглашение.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская. Как отмечает Егор Фирсов, полтора года назад Украина была лидером в использовании дронов на поле боя. По словам депутата, сейчас Россия начала применять беспилотные летательные аппараты комплексно, сочетая разведку, РЭБ и различные типы дронов — дневные, ночные и оптоволоконные.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-rozshuk-polk-kalynovskoho-125-ljudej/33418440.html
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