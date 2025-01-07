Беларусь подтягивает войска к границе с Украиной: к чему готовится Лукашенко

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Кречмаровская Наталия
В соседней стране неспокойно – в Беларуси подтягивают войска к границе с Украиной. Не повторится ли ситуация февраля 2022 года – рассказали в Центре противодействия дезинформации.
Фото Беларускі гаюн
В период с 23 декабря по 5 января Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничном, сообщает мониторинговая платформа "Беларускі гаюн".
По данным платформы, подразделения Сухопутных войск ВС РБ были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.
"В конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ", — говорится в сообщении.
В Центре противодействия дезинформации успокоили украинцев.
Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", проводит подготовку к массированным обстрелам — в новом году активизировали тренировки стратегической авиации.
О ситуации на российских авиабазах сообщается на платформе Tracking. “2025 год начался с достаточно активных тренировок Ту-95МС и Ту-160. борта Ту-95МС. К слову, тактической авиации типа Су-34/35 на "Энгельс-2" сейчас больше, чем стратегической, на 02.01 там находится 3 Ту-95МС и 2 Ту-160 ~ 8 бортов Су-34/35”, — говорится в сообщении.
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