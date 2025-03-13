Беларусь получила неожиданную проблему от РФ: Лукашенко рассказал о чем идет речь

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в настоящее время его страна еще не получила распиаренные ракеты "Орешник". В частности, он назвал Россию "старшим братом" и попытался объяснить, почему эти ракеты еще не были доставлены в Беларусь.

Александр Лукашенко

Лукашенко объяснил, что в настоящее время в Беларуси, якобы, заканчивают производство нескольких пусковых установок для ракет российского комплекса "Орешник".

"Еще нет "Орешника". Работаем. Когда я погрузился в эту проблему – Владимир Владимирович меня погрузил – оказалось, что все, кроме ракет, нужно изготовлять. И мы это делаем в Беларуси", – сказал Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в декабре прошлого года Лукашенко попросил у Путина ракеты "Орешник" для Беларуси. По его словам, стране хватило бы десятка таких систем. Кремлевский диктатор отреагировал на заявление так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности России поставить в республику десять новейших ракетных систем "Орешник".

Также "Комментарии" рассказывали , что Лукашенко сообщил, что если Беларусь получит от России ракеты "Орешник", то хотела бы разместить их поближе к Смоленску. "Туда, поближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньше нагрузки они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то возле вас (России — редактор). Тем более, это же просто-напросто, это же просто-напросто, это не так. Кроме того, он назвал условия, при которых Минск может отказаться от размещения российских ракет.



