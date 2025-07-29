Беларусь сбила российский беспилотник над Минском: в Минобороны сделали заявление

В ночь на 29 июля силы противовоздушной обороны Беларуси заявили об уничтожении "нераспознанной воздушной цели" над столицей страны. Как сообщило Министерство обороны Беларуси, впоследствии обнаруженный объект идентифицировали как беспилотный летательный аппарат.

Российский дрон. Фото из открытых источников

По официальной информации от Минобороны Беларуси, цель была обнаружена в воздушном пространстве страны около 02:00. А уже в 02:33 дрон упал вблизи жилого дома по улице Матусевича, 72 в Минске. По предварительным данным, сбитие произошло вследствие применения средств радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Минобороны Беларуси сделали заявление, что в ответ на происшествие вводятся дополнительные меры безопасности и усиливается контроль над воздушным пространством страны. Беларусь не указала, какой именно дрон был сбит, однако российские беспилотники не в первый раз залетают на территорию страны.

Сбитый беспилотник в Минске

Это произошло на фоне роста количества инцидентов с беспилотниками в регионе. В частности, 28 июля аналогичный объект залетел в воздушное пространство Литвы. Речь шла о дроне, похожем на иранский "Шахед", который активно используется Россией в войне против Украины. Также российские дроны залетали на территорию Польши, Румынии, Молдавии и других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский вертолет уничтожил российский дрон, который летел атаковать Украину. Инцидент произошел в начале июля.

Также "Комментарии" писали, что Литва срочно усилит противовоздушную оборону на границе с Беларусью из-за угрозы российских беспилотников, начавших залетать на территорию страны.