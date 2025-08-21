Беларусь сможет нести ядерную угрозу: что планируют делать

Беларусь может модернизировать свои ракетные комплексы "Полонез", оснастив их ядерными боеголовками. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью госагентству БелТА.

Беларусьрассматривает возможность оснащения своих ракет ядерными боеголовками

По его словам, также обсуждается интеграция технологий российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" в "какие-то общие ракеты".

"Мы смотрим, как наши соседи, западные страны, американцы создают аналогичные комплексы с дальностью 600 и более километров. Конечно, нужно успевать и идти в этом направлении", — добавил Вольфович.

Александр Лукашенко ранее утверждал, что западные соседи представляют военные угрозы, поэтому Минск вынужден развивать собственное ракетное производство. "Полонез" был создан совместно с Китаем и способен поражать цели на расстоянии до 300 километров.

При этом у Минска нет собственного ядерного оружия. Однако на территории Беларуси, как утверждается, размещены российские тактические ядерные боеприпасы, остающиеся под контролем Москвы.

