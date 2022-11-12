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Беларусь возмущена – заявляет, что Украина минирует свою границу

Пограничники Лукашенко удивляются, что украинцы "минируют" свою границу

12 ноября 2022, 13:55 comments6463
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Автор:

Кравцев Сергей

Белорусские пограничники возмущаются тем, что "украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает государственный пограничный комитет Беларуси.

Беларусь возмущена – заявляет, что Украина минирует свою границу

Стена на границе с Беларусью. Фото: замглавы ОП Кирилла Тимошенко

Белорусы сообщают, якобы Вооруженные силы не только минируют свою границу со страной-агрессором, но и якобы "разрушают дороги" и "объекты инфраструктуры".

У силовиков Лукашенко даже нашлось видео, на котором якобы украинские силы "минируют" трассы, которые ведут из Украины и Беларусь. В Беларуси удивлены такими действиями Украины и делают вид, что не понимают, что же могло вызвать такие действия Украины. 

Стоит отметить, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину предоставила путинскому режиму свою территорию для атаки на Украину. Кроме того, по этот день с аэродромов Беларуси страна-агрессор наносит массированные ракетные удары по Украине. Еще до 24 февраля 2022 года министр обороны РБ давал "слово офицера" украинскому коллеге, что из Беларуси не зайдут российские войска. Учитывая тот факт, что на территорию Беларуси продолжают прибывать мобилизованные в России, как и не прекращают направляться эшелоны с военной техникой, нельзя исключать возможность повторного нападения российских или даже белорусских войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Генштабе ВСУ назвали направление, где Россия и Беларусь могут задействовать свои войска.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Республику Беларусь (РБ) продолжают прибывать военные эшелоны из РФ, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн. Какова вероятность повторного нападения со стороны РБ на Украину? Может ли Беларусь вспыхнуть изнутри? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/gpkgovby/2353
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