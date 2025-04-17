Беларусь ждет 150 тысяч пакистанцев: Лукашенко озвучил план

Белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал граждан Пакистана приезжать в его страну. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф положительно отозвался на предложение Лукашенко.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Во время встречи с Шахбазом Шарифом в Минске Лукашенко заявил, что в Беларусь вскоре прибудут тысячи пакистанцев. По словам Лукашенко, они будут не трудовыми мигрантами, а квалифицированными специалистами, которые помогут Беларуси справиться с экономическими факторами.

"Мы договорились с моим другом, премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время к нам будут направлены специалисты по разным отраслям", — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор ожидает, что вскоре между Пакистаном и Белоруссией будет больше авиарейсов. Также он призвал мигрантов из Пакистана приезжать целыми семьями.

"Пусть это будет 100, может, 120-150 тыс. этих специалистов. Мы готовы их принять в Беларуси и создать необходимые условия для их работы. Если мы быстро запустим авиасообщение между Исламабадом и Минском, я уверен, мы достигнем значительного прогресса. Более того, если мы привезем трудовые ресурсы из Пакистана в Беларусь, а мы это сделаем, людям понадобятся скорые авиаперелеты", — подытожил Лукашенко.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф положительно отозвался и поблагодарил за "щедрую инициативу" белорусского диктатора. По его словам, Пакистан готов направить в Белоруссию своих людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко сделал заявление об объединении Беларуси и РФ: "Войдет в состав России".

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко раскритиковал Трампа.