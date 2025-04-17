Беларусь ждет 150 тысяч пакистанцев: Лукашенко озвучил план

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Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал граждан Пакистана приезжать в его страну. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф положительно отозвался на предложение Лукашенко.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Во время встречи с Шахбазом Шарифом в Минске Лукашенко заявил, что в Беларусь вскоре прибудут тысячи пакистанцев. По словам Лукашенко, они будут не трудовыми мигрантами, а квалифицированными специалистами, которые помогут Беларуси справиться с экономическими факторами.
Белорусский диктатор ожидает, что вскоре между Пакистаном и Белоруссией будет больше авиарейсов. Также он призвал мигрантов из Пакистана приезжать целыми семьями.
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф положительно отозвался и поблагодарил за "щедрую инициативу" белорусского диктатора. По его словам, Пакистан готов направить в Белоруссию своих людей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко сделал заявление об объединении Беларуси и РФ: "Войдет в состав России".
Также "Комментарии" писали, что Лукашенко раскритиковал Трампа.
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