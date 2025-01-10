Беларусь ждет серьезная угроза и потеря суверенитета: что задумал Путин

Беларусь оказалась перед серьезной угрозой быть вовлеченной в войну, которую ведет Кремль против Украины, и может даже потерять свой суверенитет, заявил в эфире Freedom русский политолог Александр Морозов.

Владимир Путин

“Думаю, что Беларусь сейчас находится под большей угрозой, чем раньше, потому что еще до начала полномасштабного вторжения в 2022 году многие говорили о том, что Кремль может вынашивать мнение вместо союзного государства просто включить Беларусь в состав Российской Федерации. угроза всегда висела, во всяком случае, с 2014 года точно это обсуждали один раз в год. хуже”, — сказал эксперт.

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не поддерживает сценарий поглощения страны Россией и настаивает на сохранении формата союзного государства. В этом его позицию разделяет большинство населения Беларуси.

При этом Морозов уверяет, что сейчас ситуация для Беларуси сложна как никогда.

"Чем хуже на фронте обстоят дела у Путина — в общей сложности 3 года войны заканчиваются ничем, и Лукашенко сам это постоянно подчеркивает публично, тем сильнее в определенном крыле ястребов в российской политике есть намерения использовать Беларусь в полной мере в этой войне. если это удастся, то в таком случае и вопрос об окончательной потеря суверенитета Беларуси, конечно, продвинется очень далеко", — отметил политолог.

Кроме того, он заявил, что если кремлевскому диктатору удастся втянуть Беларусь в войну, это автоматически будет означать, что следующим шагом станет потеря Беларусью своего суверенитета.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко пытается вырваться из-под власти Путина и переключился на Китай.



