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Беларусь ждет серьезная угроза и потеря суверенитета: что задумал Путин

Угроза того, что РФ включит Беларусь в свой состав, резко выросла в 2025 году

сегодня, 15:17
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Ткачик Олеся

Беларусь оказалась перед серьезной угрозой быть вовлеченной в войну, которую ведет Кремль против Украины, и может даже потерять свой суверенитет, заявил в эфире Freedom русский политолог Александр Морозов.

Беларусь ждет серьезная угроза и потеря суверенитета: что задумал Путин

Владимир Путин

“Думаю, что Беларусь сейчас находится под большей угрозой, чем раньше, потому что еще до начала полномасштабного вторжения в 2022 году многие говорили о том, что Кремль может вынашивать мнение вместо союзного государства просто включить Беларусь в состав Российской Федерации. угроза всегда висела, во всяком случае, с 2014 года точно это обсуждали один раз в год. хуже”, — сказал эксперт.

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не поддерживает сценарий поглощения страны Россией и настаивает на сохранении формата союзного государства. В этом его позицию разделяет большинство населения Беларуси.

При этом Морозов уверяет, что сейчас ситуация для Беларуси сложна как никогда.

"Чем хуже на фронте обстоят дела у Путина — в общей сложности 3 года войны заканчиваются ничем, и Лукашенко сам это постоянно подчеркивает публично, тем сильнее в определенном крыле ястребов в российской политике есть намерения использовать Беларусь в полной мере в этой войне. если это удастся, то в таком случае и вопрос об окончательной потеря суверенитета Беларуси, конечно, продвинется очень далеко", — отметил политолог.

Кроме того, он заявил, что если кремлевскому диктатору удастся втянуть Беларусь в войну, это автоматически будет означать, что следующим шагом станет потеря Беларусью своего суверенитета.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко пытается вырваться из-под власти Путина и переключился на Китай.




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Источник: https://uatv.ua/uk/dlya-bilorusi-yak-nikoly-sylna-zagroza-buty-vtyagnutoyu-v-putinsku-vijnu-j-vtratyty-suverenitet-morozov/
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