Белорусский вертолет уничтожил российский дрон, летевший атаковать Украину

В ночь на 12 июля Россия совершила массированное воздушное нападение на Украину, использовав ракеты и дроны. Именно в это время в воздушном пространстве Беларуси произошел инцидент, во время которого белорусский вертолет сбил российский беспилотник.

Российский дрон. Фото из открытых источников

Как сообщает "24 Канала" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР), боевой вертолет Ми-24 белорусских сил ПВО сбил российский дрон типа "Гербера", направлявшийся в направлении Украины.

Этот инцидент произошел при патрулировании воздушного пространства над территорией Беларуси. Известно, что в тот момент в небе находились по меньшей мере три российских беспилотника. Один из них был обнаружен и атакован белорусским вертолетом, после чего дрон упал на территорию Гомельской области. Сообщается, что белорусский вертолет действовал в рамках задачи по контролю воздушного пространства. Минск официально не комментировал этот случай.

В ночь на 12 июля Россия совершила одну из самых больших атак с начала полномасштабной войны. По официальным данным, враг применил 623 средства воздушного нападения, в том числе 597 дронов и 26 крылатых ракет Х-101. Украинские ПВО уничтожили значительную часть воздушных целей, однако в Черновцах погибли два человека и были повреждены гражданские объекты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самой большой атаке России по Украине за всю войну. Сколько целей удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, когда Россия запустила более 740 ракет и беспилотников для ударов по украинской территории.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский анонсировал жесткие ответы России после атаки по Украине.