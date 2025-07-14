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Белорусский вертолет уничтожил российский дрон, летевший атаковать Украину

Российский дрон был сбит на территории Беларуси.

14 июля 2025, 10:00
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Slava Kot

В ночь на 12 июля Россия совершила массированное воздушное нападение на Украину, использовав ракеты и дроны. Именно в это время в воздушном пространстве Беларуси произошел инцидент, во время которого белорусский вертолет сбил российский беспилотник.

Белорусский вертолет уничтожил российский дрон, летевший атаковать Украину

Российский дрон. Фото из открытых источников

Как сообщает "24 Канала" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР), боевой вертолет Ми-24 белорусских сил ПВО сбил российский дрон типа "Гербера", направлявшийся в направлении Украины.

Этот инцидент произошел при патрулировании воздушного пространства над территорией Беларуси. Известно, что в тот момент в небе находились по меньшей мере три российских беспилотника. Один из них был обнаружен и атакован белорусским вертолетом, после чего дрон упал на территорию Гомельской области. Сообщается, что белорусский вертолет действовал в рамках задачи по контролю воздушного пространства. Минск официально не комментировал этот случай.

В ночь на 12 июля Россия совершила одну из самых больших атак с начала полномасштабной войны. По официальным данным, враг применил 623 средства воздушного нападения, в том числе 597 дронов и 26 крылатых ракет Х-101. Украинские ПВО уничтожили значительную часть воздушных целей, однако в Черновцах погибли два человека и были повреждены гражданские объекты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самой большой атаке России по Украине за всю войну. Сколько целей удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, когда Россия запустила более 740 ракет и беспилотников для ударов по украинской территории.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский анонсировал жесткие ответы России после атаки по Украине.



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Источник: https://24tv.ua/biloruskiy-vertolit-zbiv-rosiyskiy-udarniy-dron-yakiy-letiv-ukrayinu_n2869523
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