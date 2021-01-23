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Белорусы вышли на митинг солидарности: задержано более ста человек (видео)

Граждане Белоруссии объединились в "цепи солидарности"

сегодня, 20:00
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня, кроме России на массовые митинги вышли и граждане Беларуси. Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

Белорусы вышли на митинг солидарности: задержано более ста человек (видео)

Митинги в Беларуси: в стране объединяются в цепи солидарности. Фото: i.ytimg.com

Люди объединялись в так называемые "цепи солидарности", чтобы выразить поддержку Героям изменений — людям, которые оказались заложниками режима Лукашенко.

Участие принимали как жители столицы, так и жители регионов.

Во время мирных акций были задержаны около 100 человек. Большинство задержанных, 84 человека, из Минска. Другие с Бреста и Молодечно.

Кроме того, жители городка Жлобино сегодня воспользовались акцией "Белпочта" и отправили бесплатные открытки политзаключенным.



Напоминаем, что сегодня 23 января в России проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сообщается, что уже задержаны около ста человек. Люди вышли на протесты в таких городах, как Иркутск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Чита и в других. В некоторых городах произошли столкновения силовиков с участниками протеста.

Акцию в поддержку Навального организовали и в Киеве. Митинг начался у посольства Российской Федерации, однако впоследствии пришли неизвестные люди, которые начали агрессивно себя вести. Люди представились "патриотически настроенными гражданами". Они начали жечь и вырывать из рук плакаты и объяснять митингующим, что те безрезультатно здесь стоят. Неизвестные объяснили свою точку зрения, согласно которой Навальный такой же "имперец" как и Владимир Путин. Поэтому нет причин защищать и отстаивать его свободу и права. Схватку двух сторон можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в новом правительстве США прокомментировали политику санкций против России за военную агрессию против Украины на Донбассе и оккупацию Крыма. Детали читайте в нашем материале.



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Источник: https://news.tut.by/society/716087.html
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