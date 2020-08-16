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Бюджетников сгоняют в Минск в поддержку Лукашенко, - СМИ

Ключевое издание Беларуси TUT.by получило информацию от своих читателей о сгоне бюджетников на митинги поддержки действующего президента

сегодня, 11:24
Автор:

Екатерина Белоброва
Бюджетников сгоняют в Минск в поддержку Лукашенко, - СМИ

Сегодня, в воскресенье, 16 августа, жители окрестных сел и городов Минска наблюдают движение колонны автобусов в сторону областного центра, а местные СМИ извещают об анонсированном митинге, который будет проходить в добровольно-принудительном порядке для работников бюджетной сферы в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает, в частности, издание TUT.by.

Журналисты отмечают, что им приходят скриншоты с сообщениями от сотрудников крупных промышленных госпредприятий, в которых им сообщают о "гражданском долге" поддержать действующего главу государства.

Сообщения о принуждении поехать на митинг за Александра Лукашенко пришли от работников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом), "Могилевэнерго", Бобруйского завода биотехнологий, "Витебскоблгаза", Добрушского фарфорового завода, БелЖД. Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим.
Читать полностью:  https://finance.tut.by/news696825.html


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