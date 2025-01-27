Что показали "выборы" Лукашенко: может ли восстать Беларусь

Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов на так называемых "выборах" в Белоруссии. Об этом пишет провластное агентство БелТА со ссылкой на главу белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко. При этом белорусская оппозиция не будет призывать граждан выходить на уличные протесты против так называемых выборов, поскольку сейчас за это их будут "стрелять и убивать". Об этом в эфире телемарафона заявил белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. О чем говорит очередной фарс под названием "выборы" в Беларуси? Есть ли вероятность, что в Беларуси подобно Грузии все же вспыхнут массовые протесты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

У белорусской оппозиции нет идей о будущем страны

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает, что массовые протесты в Беларуси маловероятны, или невероятны, от слова совсем. И тому есть несколько причин.

"Первая – конечно, это репрессии со стороны Лукашенко. Вторая, возможно, ключевая, это идеологический кризис белорусской оппозиции образца 2020 года. Потому что социология показывает, что их базовая поддержка среди белорусского общества снизилась до 13%, или, если брать с натяжкой – до 20%. В то же время, как электоральная база Лукашенко уменьшилась по сравнению с 2020 годом лишь с 35% до 32-33% вместе с пророссийским сектором, который в 2020 году не был частью базы. Но все же у Лукашенко есть достаточно прочный фундамент поддержки. Плюс, ключевое – это именно идеологический кризис, потому что у оппозиции нет, что предлагать избирателям, нет идей о будущем страны, которые нашли бы отзыв у населения Беларуси. Нет развитых механизмов донесения данной информации. Потому что имеющиеся информационные ресурсы белорусской оппозиции в значительной степени ориентированы на донесение месседжей своей базовой аудитории. Они мало апеллируют к ценностной матрице других групп в белорусском обществе", – отметил Игорь Тышкевич.

Он обратил внимание, что белорусское общество именно по ценностным маркерам расколото на несколько групп.

"Соответственно, если ты работаешь на одну группу и при этом не адаптируешь свои месседжи к другой группе, у которой ценности другие, ты не сможешь расширить свой электорат. Это, кстати, проблема также для самого Лукашенко, который пока эксплуатирует, как ни парадоксально, антивоенный тезис. Потому что в белорусском обществе есть консенсус, что Беларусь не должна воевать против Украины. Особенно силами своих вооруженных сил и Лукашенко эксплуатирует этот тезис, демонстрируя себя как политическое лицо, благодаря которому Беларусь не втянута пока в войну. И за счет этого он ситуацию несколько стабилизировал", – объяснил эксперт.

Если же говорить о явке на так называемых "выборах" президента Беларуси, то она, скорее всего, на выборах была.

"Если мы говорим о голосовании, здесь трудно что-то объяснить, потому что в белорусских реалиях побеждает не голосующий, а тот, кто подсчитывает голоса. Поэтому в данном случае Лукашенко "нарисовали" достаточно высокую цифру. Но важно, опять же, понимать, что есть определенный раскол в белорусском обществе и есть и голосовавший базовый электорат Лукашенко. Поэтому даже те, кто голосовали за него, скорее, голосовали так из-за отсутствия адекватной альтернативы", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Беларусь будет вынуждена консервироваться дальше

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отметил, что выборов как таковых в Беларуси не было.

"Там толком не было ни предвыборной кампании, там не было ни одной интриги, там не было ничего, что может быть связано с демократическими выборами. Поэтому говорить об этом меропримятии, как формализации продления полномочий Лукашенко, как серьезном событии, даже нет смысла. А о чем есть смысл говорить? Да это о том, что будет после. Потому что мы понимаем, что действующий, так сказать, "президент" Беларуси не вечен, и там нет даже показательной кукольной оппозиции. Там практически нет институтов. Поэтому непонятно, каким образом будет переходить власть к тем, кто будет после Лукашенко. И в этот момент Беларусь ожидает огромный кризис, потому что банально никто не знает, как и кому передавать власть", – заметил Андрей Еременко.

Эксперт отмечает, что в тот момент, когда Лукашенко физически не сможет быть во главе страны, в Беларуси будет турбулентность такая, что наши Майданы рядом не стояли. Это основная неувязка авторитарных режимов.

"Другой проблемой является то, что ни одной оппозиции в Беларуси нет. Поэтому Беларусь будет вынуждена консервироваться дальше", – констатировал Андрей Еременко.

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