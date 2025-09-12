Что стоит за потеплением отношений США – Беларусь: в какую игру решил сыграть Трамп

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Беларуси стартовали военные учения "Запад-2025", что интересно с отработкой нападения, а не только обороны, через которые Польша перекрыла границу, а Литва усилила и оба закрыли часть воздушного пространства. И в то же время отмена США санкций в отношении "БелАвиа" и запонки с изображением Белого дома в обмен на 52 политических заключенных. О чем говорят такие шаги Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Трамп и Лукашенко. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Трамп все же рассчитывает вырвать Беларусь из-под влияния России, пусть и такими странными способами. А самое главное – чтобы Беларусь не была столь откровенным агентом Китая в Европе. Когда завершится история с российско-украинской войной, Китай планирует начать свой успешный экономический поход в Европу, в том числе через Беларусь.
Он продолжает, есть и конспирологическая версия, запущенная с началом второго термина Трампа. Президент США готовится к войне с Китаем, и ему в качестве прокси нужна Европа. События последних дней в определенной трактовке вкладываются в эту версию. Например, "это США намекнули Путину атаковать Польшу двумя десятками дронов, а не 1-2 "случайных" – чтобы продемонстрировать Польше в том числе и Европе в целом "вы ничего без меня не можете, вы беззащитны, решать проблемы здесь можем только мы". Это сделано, потому что Трампу очень нужно, чтобы Россия напала на некую европейскую страну НАТО. Ибо в таком случае Европа вынуждена будет на коленях просить у Трампа защиты. Ведь и сейчас любая дискуссия по поводу шагов ЕС на оборону Украины или против России завершается вопросом "Будет ли гарантия от США?". Потому что Европа до сих пор не представляет своей жизни без американского зонта.
Он добавляет, остается надеяться, что это действительно просто конспирологическая версия. Ибо в противном случае никто же не гарантирует, что Европа станет воевать с РФ, а не просто все граждане атакованной страны не уйдут вглубь ЕС. Оставив противостояние агрессору Америке и ВСУ.
Читайте на портале "Комментарии" — Трамп шокировал новым заявлением: что сказал о вторжении российских дронов в Польшу.