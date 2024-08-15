Давайте закончим эту драчку: Лукашенко призвал к мирным переговорам с РФ

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Ткачик Олеся
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призвал к мирному урегулированию "конфликта" в Украине, отметив, что ряд представителей стран Запада в этом якобы не заинтересован, пишет БелТА.
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что обладает информацией о том, что высокопоставленные представители стран Запада заявляют о необходимости, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга. Президент Беларуси уточнил, что об этом говорят лица "американского происхождения".
Кроме того, Лукашенко заявил, что в Беларуси определены более 20 бригад и батальонных групп, которые задействуют на границе для недопущения прорыва со стороны Украины.
Лукашенко отметил, что в стране определены бригады, батальонные тактические группы для действий в границе Белоруссии и Украины, их более 20. По его словам, это обязательно сделать, "чтобы не допустить прорыва".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко заявил о том, что Минск не хочет воевать с НАТО, но если страны Альянса пойдут на такой шаг, то никаких "красных линий" для Беларуси не будет.
Также портал "Комментарии" рассказывал, что между Украиной, ЕС и Беларусью могут существовать некие тайные договоренности. Их суть в том, что Лукашенко больше не участвует в войне против Украины и не разрешает использовать территорию Беларуси для атак на Украину, а ЕС не усиливает санкции против Минска. При этом есть мнение, что кремлевский диктатор Путин очень боится, что Лукашенко позволит Украине использовать территорию Беларуси для удара по РФ.
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