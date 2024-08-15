Давайте закончим эту драчку: Лукашенко призвал к мирным переговорам с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призвал к мирному урегулированию "конфликта" в Украине, отметив, что ряд представителей стран Запада в этом якобы не заинтересован, пишет БелТА.

Александр Лукашенко

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им [Западу]", — заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что обладает информацией о том, что высокопоставленные представители стран Запада заявляют о необходимости, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга. Президент Беларуси уточнил, что об этом говорят лица "американского происхождения".

Кроме того, Лукашенко заявил, что в Беларуси определены более 20 бригад и батальонных групп, которые задействуют на границе для недопущения прорыва со стороны Украины.

"Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время "Ч", каждое подразделение, рота, батальон должны выйти и стать на свою позицию", — сказал он.

Лукашенко отметил, что в стране определены бригады, батальонные тактические группы для действий в границе Белоруссии и Украины, их более 20. По его словам, это обязательно сделать, "чтобы не допустить прорыва".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лукашенко заявил о том, что Минск не хочет воевать с НАТО, но если страны Альянса пойдут на такой шаг, то никаких "красных линий" для Беларуси не будет.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что между Украиной, ЕС и Беларусью могут существовать некие тайные договоренности. Их суть в том, что Лукашенко больше не участвует в войне против Украины и не разрешает использовать территорию Беларуси для атак на Украину, а ЕС не усиливает санкции против Минска. При этом есть мнение, что кремлевский диктатор Путин очень боится, что Лукашенко позволит Украине использовать территорию Беларуси для удара по РФ.



