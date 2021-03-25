logo
Русский Українська

BTC/USD

52994.69

ETH/USD

1613.44

LTC/USD

176.45

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Беларусь День Воли в Беларуси: что происходит в стране (Фото, Видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

День Воли в Беларуси: что происходит в стране (Фото, Видео)

День Воли - особый праздник для населения Беларуси

сегодня, 10:25
Автор:

Кириєнко Анна








Сегодня в Беларуси отмечают неофициальный национальный праздник — День Воли. В этот день в 1918 году в оккупированном немцами Минске Совет Белорусской Народной Республики принял Третью уставную грамоту, согласно которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством.

День Воли в Беларуси: что происходит в стране (Фото, Видео)

День Воли в Беларуси: как граждане отмечают праздник. Фото: meduza

Праздновать знаменательную дату начали еще с ночи. Telegram канал "Беларусь головного мозга" передает, что в ночь на 25 марта прогремели салюты.

Утром граждане начали цеплять на свои дома и квартиры бело-красно-белые флаги.

Кроме того, патриотически настроенные водители устраивают автопробеги, расцепив флаги на своих машинах.

Видеообращение к гражданам Беларуси уже успел записать Государственный департамент США.


Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также поздравила граждан с праздником и призвала выходить на митинги.


Однако, как передает Telegram канал "Беларусь головного мозга" устраивать масштабные марши и мирные акции белорусы сегодня не планируют. Чтобы остаться целыми и невредимыми, следующий протест запланирован на 27 марта, когда власть не будет максимально готова к этому. К тому же, этот день приходится на выходной, когда большая часть граждан свободные от работы и повседневных дел.

Напомним, что объединение экс-силовиков Беларуси BYPOL сообщило, что на День Воли возможном теракте со стороны властей. Как отмечается в сообщении такой ход необходим власти для создания чрезвычайной ситуации в стране. В теракте могут обвинить оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Также на сайте "Комментарии" эксперты спрогнозировали развитие ситуации в Беларуси. Подробности читайте здесь.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ