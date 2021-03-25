День Воли в Беларуси: что происходит в стране (Фото, Видео)



















Сегодня в Беларуси отмечают неофициальный национальный праздник — День Воли. В этот день в 1918 году в оккупированном немцами Минске Совет Белорусской Народной Республики принял Третью уставную грамоту, согласно которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством.

День Воли в Беларуси: как граждане отмечают праздник. Фото: meduza

Праздновать знаменательную дату начали еще с ночи. Telegram канал "Беларусь головного мозга" передает, что в ночь на 25 марта прогремели салюты.

Утром граждане начали цеплять на свои дома и квартиры бело-красно-белые флаги.

Кроме того, патриотически настроенные водители устраивают автопробеги, расцепив флаги на своих машинах.

Видеообращение к гражданам Беларуси уже успел записать Государственный департамент США.





Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также поздравила граждан с праздником и призвала выходить на митинги.





Однако, как передает Telegram канал "Беларусь головного мозга" устраивать масштабные марши и мирные акции белорусы сегодня не планируют. Чтобы остаться целыми и невредимыми, следующий протест запланирован на 27 марта, когда власть не будет максимально готова к этому. К тому же, этот день приходится на выходной, когда большая часть граждан свободные от работы и повседневных дел.

Напомним, что объединение экс-силовиков Беларуси BYPOL сообщило, что на День Воли возможном теракте со стороны властей. Как отмечается в сообщении такой ход необходим власти для создания чрезвычайной ситуации в стране. В теракте могут обвинить оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Также на сайте "Комментарии" эксперты спрогнозировали развитие ситуации в Беларуси. Подробности читайте здесь.





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