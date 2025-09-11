Трамп написал письмо Лукашенко с мольбой о здоровье диктатора: детали

Президент США Дональд Трамп передал письмо белорусскому диктатору Александру Лукашенко через своего посланника Джона Коула. В документе содержались поздравления, пожелания здоровья и упоминание успеха белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США по теннису.

Александр Лукашенко и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Встреча между Лукашенко и заместителем специального представителя США по Украине Джона Коула состоялась в Минске и длилась около пяти часов. Во время переговоров американский представитель зачитал послание Трампа, которое подписал только именем "Дональд". По словам Коула, это было сделано как "особый жест дружбы".

В письме Трамп пожелал Лукашенко здоровья и благополучия. К поздравлениям присоединилась и первая леди Мелания Трамп.

"Мы молимся о вашем здоровье и благополучии, а также о дальнейшем прогрессе в достижении наших общих целей от имени народов Соединенных Штатов и Беларуси", – говорится в документе.

Документ содержал спортивное упоминание, в котором Трамп поздравил Лукашенко с победой белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США.

"Мы ценим большую победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет лучшее из вашей страны. Мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями", — говорится в письме Трампа.

Кроме того, Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома, а Джон Коул сообщил, что США снимает санкции с "Белавиа".

Вскоре после визита американской делегации стало известно об освобождении 52 политических заключенных в Белоруссии. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, среди них оказались граждане Великобритании, Польши, Латвии, Литвы, Германии и Франции.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в США опубликовали непристойную открытку от Трампа до миллиардера-педофила.

Также "Комментарии" писали, что Трампа громко освистал на теннисном турнире в США.