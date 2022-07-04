Экономика Беларуси на грани краха: как влияет на страну поддержка агрессора

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Из-за роста курса доллара в Беларуси Нацбанк ограничил доступ к ней и внутреннюю конвертируемость. По состоянию на начало июня снизились и резервы страны в золоте на 11,9%. Это результат санкций из-за поддержки российской агрессии против Украины. Об этом пишет Forbes.

Теперь в стране ожидают вливаний и заказов для производства из россии, строят новые логистические пути по продаже своих подсанкционных товаров через российские порты, однако здесь есть трудности в реализации и экспорте 20 миллионов тонн белорусской продукции. Сообщается, что еще в 2021 году власти изъяли из доступных ресурсов статистические данные о внешней торговле, сейчас информацию об экономических показателях и объемах экспорта/импорта все меньше публикуют. Власти взяли на себя регулирование цен на товары и услуги и удерживают курс на уровне, который был в январе.

Тем не менее, по подсчетам Forbes, за первое полугодие уменьшился ВВП на 3,4%. Рецессия просматривается и в других отраслях экономики: промышленном производстве – объемы реализованной промышленной продукции уменьшились на 3,4%, сельскохозяйственной – на 2,9%, объем инвестиций в основной капитал упал на 13,5%. По прогнозам, санкции повлекут за собой падение экономики Беларуси — в текущем году ВВП может сократиться от 9 до 12%.

Более 12% экспорта Беларуси – это удобрения, на их продажу ЕС наложила санкции. В прошлом году крана продала около 10 миллионов тонн удобрений. В 2022 году Беларусь потеряет до 70% доходов из-за невозможности продать прошлогодние объемы. Похожая ситуация и с экспортом нефти, товаров машиностроительной промышленности и металлургии. Упущенная выгода в этих пунктах экспорта может составлять более 22 млрд долларов.



На 20% уменьшится и экспорт из Беларуси продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, это еще потери от 1,5 миллиарда долларов. В целом объем снижения экспорта будет составлять от 45% в текущем году. Это приведет к росту инфляции, дефициту бюджета и снижению платежеспособности банков и предприятий.

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