ЕС не признал Лукашенко "легитимным" президентом Беларуси

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Дмитрий Симоненко
Главы МИД 27
стран - членов Евросоюза не смогли прийти к общему знаменателю в санкциях
против официальных лиц Беларуси. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой заявление
верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности
Жозепа Боррель.
Фото: Christian Lutz / AP
Боррель
заявил, что Евросоюз не намеревается вмешиваться во внутренние дела Беларуси,
но настаивает на диалоге власти и народа и призывает к проведению открытых
выборов, таким образом не признавая легитимность Александра Лукашенко как
президента государства.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановке
контактов Киева с официальным Минском. Эксперты оценили эту реакцию, а также
рассказали, к чему может привести противостояние между Киевом и Минском.
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