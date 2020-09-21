ЕС не признал Лукашенко "легитимным" президентом Беларуси

Главы МИД 27 стран - членов Евросоюза не смогли прийти к общему знаменателю в санкциях против официальных лиц Беларуси. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррель.

Фото: Christian Lutz / AP

"Утвердить санкции было невозможно сегодня, так как не было достигнуто единогласия. Этот вопрос должен быть рассмотрен главами государств и правительств в Европейском совете позднее на этой неделе", — подчеркнул дипломат сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Боррель заявил, что Евросоюз не намеревается вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но настаивает на диалоге власти и народа и призывает к проведению открытых выборов, таким образом не признавая легитимность Александра Лукашенко как президента государства.

"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - подчеркнул Боррель.

Ранее "Комментарии" писали о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановке контактов Киева с официальным Минском. Эксперты оценили эту реакцию, а также рассказали, к чему может привести противостояние между Киевом и Минском.

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