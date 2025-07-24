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Эстония ввела против Лукашенко пожизненные санкции: детали

Эстония навечно запретила въезд Лукашенко в свою страну.

24 июля 2025, 16:30
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Slava Kot

Эстония усилила давление на режим Лукашенко, сделав санкции против него и его соратников бессрочными. По словам главы МИД страны Маргуса Цахкна, ситуация в Беларуси не изменилась, а потому мягкость неуместна.

Эстония ввела против Лукашенко пожизненные санкции: детали

Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Правительство Эстонии 24 июля объявило о решении сделать действующие санкции против Беларуси пожизненными. Речь идет об ограничениях, которые раньше имели срок действия и могли закончиться. Однако теперь эстонские санкции, в том числе запрет на въезд, распространяется на 273 человека, в том числе на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, его ближайшее окружение, судей, силовиков и государственных пропагандистов.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что его государство не видит никаких изменений в поведении белорусского режима, а наоборот, в стране продолжается внутреннее насилие, систематическое нарушение прав человека и прямая поддержка агрессии России против Украины.

"В течение почти пяти лет действия постановления ситуация в Беларуси не изменилась, и оправдано продолжение применения запрета на въезд к лицам, на которых распространяются санкции", — заявил Цахкна.

Санкционный список Эстонии впервые был введен в 2020 году на фоне массовых протестов в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов. В последующие годы документ несколько раз обновляли, однако до сих пор он имел временные рамки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко призвал помочь "братьям россиянам" в выращивании картофеля из-за неурожая в России.

Также "Комментарии" писали о том, как Путин "поиздевался" над Лукашенко и Пашиняном на параде в Москве.



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Источник: https://vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-seoses-olukorraga-valgevenes
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