Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Беларуси

Европейский союз не признает выборы в Беларуси свободными или справедливыми, а также изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает "РБК-Украина".



По его словам, белорусская власть использует диспропорциональное и неприемлемое насилие. В ЕС осуждают действия белорусских властей в этой ситуации. Также Борель заявил, что Евросоюз пересмотрит отношения с Беларусью, что может включать, в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов.

Также в ЕС призывают белорусскую власть начать диалог с общественностью, чтобы избежать ухудшения ситуации в стране. Жозеп Борель отметил, что ЕС будет поддерживать Беларусь, если это будет демократическая, независимая, суверенная, процветающая и стабильная страна.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в Верховной Раде Украины было зарегистрировано постановление о непризнании результатов выборов в Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко стал абсолютным лидером и вновь избранным президентом.

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