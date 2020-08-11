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Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Беларуси

В ЕС рассказали, когда признают легитимными выборы в Беларуси

11 августа 2020, 22:42
Автор:

Татьяна Веремеева
Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Беларуси

Европейский союз не признает выборы в Беларуси свободными или справедливыми, а также изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает "РБК-Украина".

По его словам, белорусская власть использует  диспропорциональное и неприемлемое насилие. В ЕС осуждают действия белорусских властей в этой ситуации. Также Борель заявил, что Евросоюз пересмотрит отношения с Беларусью, что может включать, в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов.

Также в ЕС призывают белорусскую власть начать диалог с общественностью, чтобы избежать ухудшения ситуации в стране. Жозеп Борель отметил, что ЕС будет поддерживать Беларусь, если это будет демократическая, независимая, суверенная, процветающая и стабильная страна.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в Верховной Раде Украины было зарегистрировано постановление о непризнании результатов выборов в Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко стал абсолютным лидером и вновь избранным президентом.


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