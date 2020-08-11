Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Беларуси

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Татьяна Веремеева
Европейский союз не признает выборы в Беларуси свободными или справедливыми,
а также изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за
насилие со стороны силовиков. Об этом заявил верховный представитель ЕС по
иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает "РБК-Украина".
По его словам, белорусская власть использует диспропорциональное и неприемлемое насилие. В
ЕС осуждают действия белорусских властей в этой ситуации. Также Борель заявил,
что Евросоюз пересмотрит отношения с Беларусью, что может включать, в том числе
принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию
результатов выборов.
Также в ЕС призывают белорусскую власть начать диалог с общественностью,
чтобы избежать ухудшения ситуации в стране. Жозеп Борель отметил, что ЕС будет
поддерживать Беларусь, если это будет демократическая, независимая, суверенная,
процветающая и стабильная страна.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в Верховной Раде Украины было
зарегистрировано постановление о непризнании результатов выборов в
Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко стал абсолютным лидером и вновь
избранным президентом.
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