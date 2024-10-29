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Главный дипломат Венгрии поедет к Лукашенко: о чем они будут говорить

Петер Сийярто часто посещает Россию и Белоруссию, пишет СМИ.

сегодня, 19:30
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Лиля Воробьева

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 31 октября посетит Беларусь, где примет участие в конференции по "евразийской безопасности", сообщает Politico. На мероприятии ожидается присутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его сирийского коллеги Бассама Саббага. Конференция, организованная Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), позиционируется как "альтернатива" Мюнхенской конференции по безопасности.

Главный дипломат Венгрии поедет к Лукашенко: о чем они будут говорить

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

Politico подчеркивает, что Сийярто неоднократно посещал Россию и Беларусь, отвечающую традиционно близким отношениям Венгрии с этими странами. Однако его участие в подобном мероприятии вместе с представителями Сирии может свидетельствовать о растущем взаимопонимании между участниками конференции на фоне усиления геополитических связей, ориентирующихся на альтернативный западному подходу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, о чем Венгрия пытается договориться с РФ в обход позиции ЕС. Правительство Венгрии и российский "Газпром" ведут переговоры о дополнительных поставках газа в Будапешт в 2025 году. Транзит российского газа через Украину прекратится в конце 2024 года.

Топ-дипломат уточнил, что меморандум включает положения о дополнительных соглашениях к долгосрочным контрактам на предстоящие годы, которые гарантируют ценовую конкурентоспособность.

Отмечается, что на прошлой неделе Будапешт и Москва достигли соглашения, позволяющего использовать газопровод TurkStream, построенный незадолго до полномасштабного вторжения российских войск в Украину. По нему доставляется российский газ по дну Черного моря на европейскую территорию Турции в обход Украины, а затем в Болгарию.



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Источник: https://www.politico.eu/article/hungary-peter-szijjarto-join-russia-syria-belarus-security-summit/
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