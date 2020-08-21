Хит 10-летней давности "Саня останется с нами" стал «гимном» сторонников Лукашенко

Некоторые белорусские радиостанции устроили акцию в поддержку Александра Лукашенко , включив "патриотические" песни. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.

В противовес выступлениям оппозиции в Беларуси, возросло количество акций, поддерживающих Александра Лукашенко. Люди с флагами, плакатами и речевками: "Бацька, родина, Беларусь", "Беларусь – это мы", "Бацька вперед, с тобой народ", "Только вместе и только вперед", "Не допустим, чтоб было как в Украине", выходят на улицы городов.

Фото: Рамиль Ситдиков, источник Sputnik

И если оппозиционеры в качестве гимна выбрали знаменитую песню Виктора Цоя и группы "Кино" "Перемен требуют наши сердца", то у сторонников Лукашенко появился свой - песня "Саня останется с нами", которой исполнилось 10 лет. Ее в 2010 году написала и исполнила минская группа Rockerjocker.

В центе сюжета этой незамысловатой композиции - некий Саня, которого родственники и друзья уговаривают остаться с ними, и он в итоге соглашается. Еще 10 лет назад песню ассоциировали с Лукашенко, но исполнители отрицали политический подтекст.

На одном из национальных радиоканалов Беларуси эту песню транслировали, не прекращая, два часа, а другие станции включали ее семь раз за день.

Ранее "Комментарии" писали, что Лукашенко назвал страну, которая управляет протестами в Беларуси.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!