Хит 10-летней давности "Саня останется с нами" стал «гимном» сторонников Лукашенко

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Дмитрий Симоненко
Некоторые белорусские радиостанции устроили акцию в поддержку Александра Лукашенко , включив "патриотические"
песни. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.BY.
В противовес выступлениям оппозиции в Беларуси, возросло
количество акций, поддерживающих Александра Лукашенко. Люди с флагами,
плакатами и речевками: "Бацька, родина, Беларусь", "Беларусь –
это мы", "Бацька вперед, с тобой народ", "Только вместе и
только вперед", "Не допустим, чтоб было как в Украине", выходят
на улицы городов.
Фото: Рамиль Ситдиков, источник Sputnik
И если
оппозиционеры в качестве гимна выбрали знаменитую песню Виктора Цоя и группы
"Кино" "Перемен требуют наши сердца", то у сторонников
Лукашенко появился свой - песня "Саня
останется с нами", которой исполнилось 10 лет. Ее в 2010 году написала и
исполнила минская группа Rockerjocker.
В центе
сюжета этой незамысловатой композиции - некий Саня, которого родственники и
друзья уговаривают остаться с ними, и он в итоге соглашается. Еще 10 лет назад
песню ассоциировали с Лукашенко, но исполнители отрицали политический подтекст.
На одном из национальных радиоканалов Беларуси эту песню транслировали, не прекращая, два часа, а другие станции включали ее семь раз за день.
Ранее "Комментарии" писали, что Лукашенко назвал страну, которая управляет протестами в Беларуси.
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